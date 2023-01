Poklonil se je legendi

Uroš Perić - Perry je izjemen glasbenik, pianist, avtor in vokalist, ki ga širša javnost pozna tudi po vrhunskih interpretacijah Raya Charlesa, zadnja leta pa vse bolj po izvrstnih avtorskih skladbah. Lani, 23. septembra, je minilo 92 let od rojstva legendarnega glasbenika Raya Charlesa, ki je Perićev idol, zato je naš pianist v svet poslal album z naslovom Screamin Hallelujah!, ki ga je ustvaril v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija, s katerim že leta odlično sodeluje. Projekt so sicer zastavili že pred epidemijo, ga tudi idejno in vsebinsko oblikovali, a še pred snemanjem albuma so morali, ko se je ves svet ustavil, žal tudi oni prekiniti delo. Čeprav je projekt miroval, pa Perić ni počival. To je bila posebna priložnost zanj, saj je ustvaril in posnel kar dva albuma instrumentalnega jazza, in ko je po dveh letih končno napočil čas še za snemanje aktualnega albuma, je bil pripravljen.

Blues in jazz izvajalec se v svoji bogati karieri lahko pohvali s kar 51 izdanimi albumi in kompilacijami.

Album ponovno odlikuje vrhunska izbira skladb in je poslastica tako za ljubitelje jazza, bluesa kot soula. »Moji oboževalci vedo, da sem zelo romantičen, da vedno dajem prednost baladam, ampak tokrat sem se odločil za več moči v albumu, več ritma, da se sliši in da pride do izraza Big Band, ki je vse skladbe več kot odlično odigral,« je Perić povedal ob izidu albuma in dodal: »Aranžmaje za album smo res dolgo izbirali, so pa na albumu tudi moje štiri avtorske skladbe. Za dve je napisal aranžma, s katerim sodelujem že od začetka svoje profesionalne glasbene poti, za dve skladbi pa, ki je doslej zame pisal za godala, tokrat prvič za Big Band, zato sem tega sodelovanja še posebno vesel.« Lojze Krajnčan je ob tej priložnosti tudi vodil Big Band, v skladbe so bile vključene odlične vokalistke. Skladbe, ki niso avtorske, so iz ameriške zakladnice glasbe, nekaj je tudi pesmi Raya Charlesa. To je Perićev peti album za Big Band, na kar je zelo ponosen, sploh ker zadnjih pet let niso imeli skupnega projekta.

»Za tem albumom stojim s srcem in dušo,« je še vidno srečen in ponosen povedal Uroš Perić, ki je z vokalistko Karin Zemljič posnel skladbo I'd like to get to know you. Pravi, da gre za skladbo, kjer preprosto zapreš oči, to kot pianist zelo rad počne med svojimi nastopi, da začuti glasbo v vsej njeni polnosti. Konec meseca ga čaka prav poseben dogodek, in sicer bo 20. januarja v Kinu Šiška ob spremljavi Big Banda RTV Slovenija pod taktirko Lojzeta Krajnčana predstavil album.