Poklon velikanu slovenske popevke (FOTO)

Orion, Poletna noč, Vozi me vlak v daljave, Pegasto dekle, Zemlja pleše ... Skoraj težko bi našli koga, ki ne pozna vsaj enega od legendarnih zimzelenih hitov iz zlatega obdobja Slovenske popevke, ki so nastali pod peresom velikana slovenske zabavne in jazzovske glasbe Jureta Robežnika.

Poklon skladatelju jazzovske in zabavne glasbe ter pianistu Juretu Robežniku, ki je umrl v 90. letu starosti.

Tesno sodelovanje in prijateljstvo z Gregorjem Strnišo, Grišo, kot ga je sam poimenoval, je obrodilo skladbo za tisoč let oziroma za čas, ko nikogar od nas ne bo več. In po Orionu so poimenovali nedeljski koncert njemu v spomin. Na uvodnem večeru glasbeno-gledališkega projekta Ars in Drama, ki ga v sezoni 2022/23 partnersko predstavljata Tretji program Radia Slovenija – program Ars in SNG Drama Ljubljana, je nastopil eden vodilnih slovenskih jazzistov Tadej Tomšič z vrhunsko zasedbo Institution, ki jo sestavljajo pianist Gregor Ftičar, basist Erik Čebokli, tolkalka Petra Vidmar in bobnar Žiga Kožar.

Pianist Jan Sever je mojstru jazzovskih improvizacij prisluhnil v družbi grafične oblikovalke Erne Krošelj in kitarista Mihe Petrica.

Predstavili so svoj najnovejši glasbeni projekt Flying Start in prejšnji album Orion saksofon. In prav s pesmimi s tega albuma so se v modernih priredbah Tadeja Tomšiča Robežniku v spomin poklonili tudi Alenka Godec, Nuška Drašček in Janez Bončina - Benč.

Robežnik se je v srca Slovencev zasidral kot eden najpomembnejših skladateljev vseh časov.