Poklon prezrtemu mojstru: ob 200. obletnici smrti Antonia Salierija več prireditev

Italijanski skladatelj Antonio Salieri je bil eden najbolj vplivnih osebnosti dunajske glasbe v drugi polovici 18. stoletja, a je njegovo delo ostalo nekoliko prezrto. V avstrijski prestolnici, kjer je umrl 7. maja 1825, so ob 200. obletnici njegove smrti pripravili vrsto prireditev, da bi spomnili na njegov prispevek h glasbeni zgodovini mesta.

Večino časa je Salieri, ki se je rodil blizu Verone v takratni Beneški republiki, preživel v Habsburški monarhiji. Na Dunaju je skrbel za produkcijo opere v italijanskem jeziku, ki je bila takrat izjemno priljubljena.

V dunajski glasbeni kapeli so izvedli Salierijev Rekviem v c-molu. FOTO: C. Stadler/Bwag/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

V ta namen je ustvaril več kot 30 del, ki pa so danes le redko na sporedu. Kot ploden skladatelj je prevladoval z italijansko opero na Dunaju, čeprav jih je komponiral tudi za druge operne hiše po Evropi, kot so Benetke in Pariz. V svojem času je bil izredno cenjen komponist, ki so ga izbrali tudi za vodenje dunajske dvorne kapele in spremljajoče šole, s čimer je prodrl v vse pore glasbenega življenja v cesarskem mestu. Pri njem so se učila velika skladateljska imena, kot so Franz Liszt, Franz Schubert in Ludwig van Beethoven.

K obuditvi njegovega imena

Vodja dunajske glasbene kapele je bil Salieri celih 36 let, zato so mu na Dunaju ob letošnji obletnici smrti posvetili festival. Med drugim so poustvarili njegov redkeje izvajani Rekviem v c-molu za soliste, zbor in orkester, ki ga je napisal za bogoslužje ob svoji smrti in velja za eno njegovih najpomembnejših sakralnih del. Nastopajočim je dirigiral Manuel Schuen.

F. Murray Abraham kot Antonio Salieri in Tom Hulce kot mladi Wolfgang Amadeus Mozart v kritiški in finančni filmski uspešnici Amadeus Miloša Formana iz leta 1984, ki je govorila prav na domnevnem rivalstvu. FOTO: Orion Pictures

Salieri in njegova glasba sta, podobno kot je to doletelo tudi nekatera druga skladateljska imena, z nastopom 19. stoletja počasi tonila v pozabo. K obuditvi njegovega imena je v 80. letih prejšnjega stoletja nekoliko pripomogla filmska upodobitev njegovega domnevnega rivalstva s takratnim dunajskim čudežnim dečkom Wolfgangom Amadeusom Mozartom, kot ga je v filmu Amadeus prikazal režiser Miloš Forman.

Kakor pravi spletna enciklopedija Wikipedija, so Mozartovi smrti leta 1791, ko je bil star le 35 let, dejansko sledile govorice, da sta bila s Salierijem huda tekmeca in da je Salieri zastrupil mlajšega skladatelja. Vendar je bilo to ovrženo, ker simptomi, ki jih je kazala Mozartova bolezen, niso kazali na zastrupitev. Zdaj velja prepričanje, da sta se medsebojno spoštovala, čeprav sta bila glasbena tekmeca. Na Salierija je splošno javno prepričanje, da je prispeval k Mozartovi smrti – kar je vedno odločno zanikal –, tako močno vplivalo, da je v poznejšem življenju doživel živčni zlom.