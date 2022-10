Poklon Oliverju v Sloveniji: »Želimo, da te njegove pesmi živijo naprej«

Cesarica, Moj lipi anđele in Oprosti mi, pape so le nekatere od mnogih znanih pesmi hrvaškega glasbenega velikana Oliverja Dragojevića, ki je po težki bolezni umrl 29. julija pred štirimi leti. S pomočjo njegovih dobrih prijateljev bo vse te pesmi mogoče v živo slišati na veliki koncertni turneji Tragom Olivera, ki bo novembra letos potekala v Kopru in Mariboru, decembra pa še v Velenju in Kranju.

»Želimo, da te njegove pesmi živijo naprej. Pa tudi, da se Oliverja ne pozabi,« je včeraj po predstavitvi turneje na glasbeno obarvani dalmatinski marendi na ladjici v pristanišču Ljubljana na Grubarjevem nabrežju povedal producent in avtor projekta Damir Osredečki. Izpostavil je, da bo nastopilo veliko znanih hrvaških glasbenikov, od Oliverjeve skupine Dupini, Oliverjevega nečaka Petra Dragojevića, Davorja Radolfija, Zorice Kondže do Petra Graše.

Predstavitev koncertov je potekala ob glasbeno obarvani dalmatinski marendi. FOTOGRAFIJE: ALEKSANDER BRUDAR

Vsaka pesem ima svoje sporočilo

Eden od izvajalcev je tudi Dino Petrić, ki je Oliverjeve največje uspešnice včeraj zbranim na ladjici zapel v družbi Gorana Franića Njoka iz skupine Dupini ter Tedija Spalata. »Imam srečo v življenju, da sem lahko sodeloval z Oliverjem,« nam pove Franić Njoko in doda, da ima še vedno občutek, da je hrvaška legenda še vedno med nami. »Bil je edinstven, vesel in dober človek. Pa tudi zelo dober prijatelj,« doda. Da lahko poje njegove pesmi, zelo veliko pomeni tudi Petriću, ki se že uveljavlja na hrvaški glasbeni sceni, vse bolj postaja znan tudi v Sloveniji.

Ni človeka, ki se ne bi mogel najti niti v eni od njegovih pesmi.

»Ni človeka, ki se ne bi mogel najti niti v eni od njegovih pesmi,« razloži glasbenik, ki mu je v veliko čast, da je lahko del tega projekta. Na naše vprašanje, katera Oliverjeva pesem mu je še posebno všeč, je odgovoril, da težko izbere le eno: »Vsaka pesem ima neko svoje sporočilo in vsaka mi je zelo pri srcu. Ne morem reči, katera je najlepša,« pravi in tako kot drugi sogovorniki potrdi, da je bil Oliver res fantastičen človek. »Spomnim se ga kot človeka, ki se je znal približati tudi enostavnim ljudem. V resnici se je med njimi najbolje počutil. Znal je povedati tudi kakšen vic,« dodaja Osredečki.

Tedi Spalato, Eva Cimbola, Goran Franić Njoko in Dino Petrić (na fotografiji z leve) FOTO: Aleksander Brudar

Ne bo navaden koncert

Priložnost sodelovati z velikanom hrvaške glasbe je imela nekoč tudi Eva Cimbola, ki je bila pri tokratni predstavitvi v vlogi moderatorke: »Zelo velikokrat se spomnim na to, ko mi je enkrat rekel, da četudi imaš kdaj slab dan, je treba v vsakem dnevu vendarle najti kaj dobrega. In da glede na to, da sva zdaj skupaj, upa, da je to on. Od njega si lahko dobil marsikateri nauk. Že iz besedila lahko marsikaj razbereš.«

Damir Osredečki (levo) in Danijel Koradin FOTO: Aleksander Brudar

Po vsem tem ni težko verjeti besedam Danijela Koradina, direktorja podjetja, ki organizira koncert: »To ni koncert, eden od mnogih. Mislim, da ima zgodba neko močnejše sporočilo. Bil je velikan glasbe, tudi kot človek je bil velikan. Mislim, da bodo ti koncerti polni emocij, in prepričan sem, da bo to nekaj več kot dober koncert. Obiskovalci bodo odhajali polni emocij in dobrih vtisov.« Prodaja vstopnic se je že začela.