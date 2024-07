Pokal Postojnske jame osvojil Žiga

Vsako prvo nedeljo v juliju Turistično društvo Postojna v parku Postojnska jama pripravi Furmanski praznik, ki je postal vseslovenska etnološka prireditev. Na njem obiskovalcem predstavljajo festival furmanstva, številni obrtniki prikazujejo svoje dejavnosti, povezane s furmanstvom, po postojnskih ulicah pa se je tudi tokrat zapeljala povorka različnih vozov v spremstvu številnih konjenikov.

Glasno je bilo tudi na tekmovanju za pokal Postojnske jame, na katerem so se pomerili harmonikarji na diatonični harmoniki, pod večer pa je za dobro voljo poskrbela glasbena skupina Venera. Letos je meh diatoničnih harmonik raztegnilo 25 harmonikarjev, med njimi je bil najmlajši Tobija Janev, najstarejši pa Zlatko Mohorič. Njihove izvedbe je skrbno poslušala tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili Tomo Primc, Gašper Fabjančič in Vili Marinšek, ter na koncu izbrala najboljšega.

Člani komisije (od leve): Gašper Fabjančič, Tomo Princ in Vili Marinšek

Turistično društvo Postojna je pripravilo že 31. Furmanski praznik.

Letos je absolutni zmagovalec postal Žiga Konestabo iz Gradišča pri Materiji, ki je komisijo prepričal s skladbo Bela jadra Zorana Lupinca. Nagrado za najboljšo ljudsko izvedbo pa si je s skladbo Veseli kletar ansambla Lojzeta Slaka priigral Rok Žabkar. Na prireditvi, ki jo je povezovala Maja Matičič Marinšek, so v posameznih kategorijah prva mesta dosegli še mladi harmonikar Luka Brožič v kategoriji do 11 let, Zala Praper Šipek v kategoriji od 12 do 18 let ter David Tričić v kategoriji nad 18 let.

Absolutni zmagovalec in prejemnik pokala Postojnska jama Žiga Konestabo z Vilijem Marinškom