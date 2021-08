Pojoči profesorji za konec poletja

Zasedba GCC (Gimnazije Celje – Center) kvintet povezuje pet učiteljev glasbe na celjski gimnaziji, ki je nastala v času zaprtja šol zaradi epidemije z željo, da učitelji z univerzalno govorico glasbe nagovorijo dijake, kolege in javnost ter vsaj kakšen hip vsakodnevnih koronskih novic nadomestijo z optimističnim pogledom v prihodnost. Danes, 19. avgusta, ob 18. uri bodo s kratkim koncertom v Gubčevi ulici v Celju, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Celeia in Poletjem v Celju 2021, zaključili tudi pestro počitniško kulturno dogajanje GCC poletja '21. To je junija, julija in avgusta postreglo s petimi koncerti, tremi predstavami letnega kina, poletno muzejsko nočjo, tradicionalno predstavitvijo nove številke literarne revije Podstrešje, evropskimi projekti in mobilnostmi ter s številnimi dosežki dijakov in učiteljev. V zasedbi GCC kvinteta muzicirajo profesorji glasbe Urban Kolar, David Preložnik, Danijel Berden, Sašo Šonc in Gregor Deleja, sicer tudi ravnatelj GCC, njihov repertoar pa obsega zanimive priredbe najrazličnejših popularnih in klasičnih glasbenih uspešnic, ki jih piše večinoma profesor Danijel Berden.



Zasedba, ki je po glasovni sestavi precej nekonvencionalna (en tenor in štirje basi oz. baritoni), je v času zaprtja šol ustvarila tudi številne posnetke, ki so objavljeni na youtube kanalu GCC, sodelovali pa so tudi pri različnih spletnih prireditvah šole in popestrili informativne dni ter zaključek šolskega leta na GCC. S četrtkovim koncertom profesorji glasbe napovedujejo tudi pestro novo šolsko leto, ki ga na GCC snujejo z veliko mero optimizma, tako na področju pouka kot tudi obšolskega dela oziroma mednarodnih projektov, interesnih dejavnosti, programov in krožkov. Velikopotezni so tudi načrti vseh devetih glasbenih sestavov, ki delujejo na GCC. Že 2. septembra bo pri celjskem Vodnem stolpu koncert ob 15-letnici pripravila vokalna zasedba nekdanjih dijakov Oktet 9, teden dni pozneje, 10. septembra, pa na GCC napovedujejo, če bodo seveda to dopuščale epidemiološke razmere, tudi druženje generacij naših 100+9 s koncertom zasedbe The šlagers ter nekdanjih in sedanjih dijakov GCC. Kulturniki omenjene gimnazije bodo oblikovali tudi program letošnjega županovega sprejema za najuspešnejše dijake zaključnih letnikov, ki bo 23. septembra, načrtujejo pa tudi kar nekaj mednarodnih gostovanj in začetek novega sodelovanja z gimnazijo Borg Bad Radkersburg iz sosednje Avstrije.

