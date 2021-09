Pojejo že trideset let

Koncert je bil posvečen tudi 30-letnici osamosvojitve Slovenije. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

Moški pevski zbor Slavnik Hrpelje-Kozina, ki ga vodi predsednik, od leta 2004 pa okrog 15 pevcev ustvarja pod umetniškim vodstvom priznane dirigentke, pevke, skladateljice in režiserke, je v Kulturnem domu Hrpelje počastil 30-letnico svojega uspešnega delovanja s PCT-koncertom – pojemo celo tridesetletje. Zametki zbora segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko so se zbrali fantje in možje v želji peti prelepo slovensko besedo, in iz kvarteta je nastala skupina Fantje izpod Slavnika. Po nekajletnem mrtvilu se je 1991. formiral Moški pevski zbor Slavnik, ki je dobil ime po 1028 metrov visokem hribu, ki mu pravijo tudi primorski Triglav. V tem času so zbor vodili zborovodjein Andreja Tomažič Hrvatin. Sodeloval je na številnih nastopih doma in v tujini, posnel kaseto na Radiu Koper, izdal zgoščenko in ob 25-letnici še knjigo Pesmi in pevska tradicija v Občini Hrpelje-Kozina.V zboru je nekaj pevcev, ki pojejo od začetka, denimo, ki v različnih zborih prepeva že več kot 50 let. Številni pevci so že prejeli Gallusove značke. Tokrat je vodja sežanske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnostipodelila še tri zlata in dve srebrni Gallusovi priznanji za ljubiteljsko pevsko udejstvovanje, član Upravnega odbora Zveze pevskih zborov Primorskepa je v imenu predsednice združenjaizročil hrpeljsko-kozinskemu zboru priznanje zveze za uspešno delo na področju zborovskega petja.Premierno so na jubilejnem koncertu predstavili videospot skladbe Domača hiša, ki sta ga na Beki, Brezovem Brdu in v Vilenici posnelain, pod montažo se podpisuje pevovodkinja Tomažič Hrvatinova, za obdelavo zvoka pa je poskrbel. V videospotu sodeluje tudiz Brezovega Brda, ki bo januarja slavila 100. rojstni dan!Pevci MPZ Slavnik sodelujejo z raznimi skupinami, solisti in instrumentalisti, zato so tudi na tokratni koncert, ki je bil posvečen tudi 30-letnici osamosvojitve Slovenije, povabili v goste zanimive pevce in glasbenike. Predstavila se je pevkas Češke, ki je s hrpeljsko-kozinskimi pevci sodelovala že na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu v Hrpeljah. Nastopila sta harmonikarja bratrancain, ki sta začela igrati že v otroštvu; Maticu je prve korake v glasbeni svet harmonike pokazal stric, Gašper pa se je lani začel učiti v šoli. Prisrčen je bil tudi nastop glasbene družine. Sestri, ki igra klavir, in, ki igra prečno flavto, obe sta tudi članici Brkinske godbe 2000, sta že od malega zaljubljeni v glasbo, z očetomveliko prepevajo in nastopajo. Prišli so tudi člani domače skupine Lisjaki, ki so začeli glasbeno pot na osnovni šoli, uspešno nastopajo že več kot 15 let.