Pojejo na bogoslužjih

Ustanovljen na pobudo takratnega župnika Alojza Grebenca je sprva nosil ime Mladinski pevski zbor sv. Tilna, sestavljalo pa ga je kar 47 pevk in pevcev, katerih povprečna starost je bila manj kot 20 let. S prepevanjem bogatijo nedeljska in praznična bogoslužja ter kulturne prireditve, predvsem v domačem kraju.

Vsa leta je zbor vključen tudi v Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica. Prepevali so tudi na koncertih v več kot 20 krajih po Sloveniji in v tujini, denimo v Zürichu in Einsiedelnu ob 35-letnici Slovenske misije v Švici, na Dunaju pri maši narodov, v Vatikanu, Budimpešti in Zagrebu, dvakrat pa tudi na Kranjski nedelji na Krki v Avstriji. Prva organista sta bila Aleš Leben in Matjaž Meglič, zdaj pa v zboru za orgelsko in klavirsko spremljavo skrbi Filip Ošlaj.

Zborovodja je že vse od začetka Janez Fabijan. Prof. Matevž Fabijan je zanje napisal več kot 30 skladb, ki so jih krstno izvedli. Vsako leto pripravijo tudi koncert božičnih pesmi, sodelujejo na kresnem večeru in dnevu državnosti ter drugih prireditvah v kraju.