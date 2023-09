Pohorci imajo komedijo, v njej številna znana imena iz Slovenskih Konjic in okolice (FOTO)

»Skoraj vsa narečja pri nas imajo svoj film. Čas je, da mi na zemljevid postavimo svujga poharskega in tau tak, ko je na Poharji navada, z lastnimi žulji. In tak ku noša Čerjakova Stanka provi, če poharsku znoš, te pau sveta zastopi.« Tako prvo poharsko komedijo, prvi celovečerec v sočnem pohorskem narečju napoveduje znani Konjičan Andrej Pratnemer, režiser in producent filma, ki sicer slovi tudi kot, med drugim, snemalec številnih videospotov za narodno-zabavne ansamble. Andrej pa je tudi stric uspešne teniške igralke Tamare Zidanšek.

Ekipa med snemanjem (z leve): režiserja in producenta Andrej Pratnemer in Denis Vengust, tonski mojster Domen Hohler in scenaristka Maja Furman

V filmu, ki bo premierno predvajan v nedeljo, 10. septembra, a le za medije, zatem pa so razpisali še tri termine, a so že vsi razprodani, bomo lahko videli tudi številna znana imena iz Slovenskih Konjic in okolice. Glavni vlogi so zaupali glasbeniku Urošu Steklasu, ki igra Gašperja, ter diplomirani medicinski sestri Zali Žvikart Meglič, ki je v filmu upodobila glavno junakinjo Ano. Med igralci najdemo tudi Aleša Mrzdovnika, urednika lokalnega časopisa, in njegovo ženo Petro Mrzdovnik, prav tako glasbenico, Silva Pliberška, znanega glasbenika, ki občasno zapoje z Modrijani, ter Lovra Sadeka, ki je član ansambla Poskočni muzikantje. Glasbenik je tudi Domen Jevšenak, sicer pa so v igralski ekipi še Stanka Macuh, Franc Mažič, Mateja Rebernak, Katja Hatunšek Lesjak, Matej Vučina, Domen Sajbert, Damjan Ratajc, Aljaž Rozman, Rok Zorko, Adrijana Hren Visenjak, Simon Rožič in Denis Vengust.

Eden od kadrov z Alešem Mrzdovnikom, ki v filmu igra kmeta Franca mlajšega.

Odpovedali so se honorarjem

Poleg Pratnemerja je režiser in producent tudi Denis Vengust, scenarij je napisala Maja Furman, za glasbeno spremljavo je, poleg glavnega igralca Uroša Steklasa, skrbel Tomaž Rebernak, za zvok pa še en priznani glasbenik, Tadej Mihelič. In kakšna je vsebina komedije z naslovom Je kir ke riku? V idilično, na videz zaspano vasico pod Pohorjem domačinka Ana pripelje svojega fanta Gašperja iz Ljubljane. Njun obisk sprva vznemiri njeno tradicionalno kmečko pohorsko družino, nato se nemir preseli še na Aninega nekdanjega fanta, klenega Pohorca Toneta. Gašper pooseblja vse, kar se Pohorcem upira, zato se ga sklenejo čim prej znebiti …

Film so ustvarili srčni Pohorci, nastal pa je brez vsake finančne podpore. FOTO: Facebook

Vsekakor ustvarjalci obljubljajo obilico smeha, saj so film ustvarili srčni ljudje izpod Pohorja, ekipa ljubiteljskih igralcev, ki so se odpovedali honorarjem in tudi finančne podpore niso prejeli. »Še posebno pa nas veseli, da so bile vstopnice, po simbolični ceni pet evrov, za štiri predstave razprodane v manj kot eni uri. V jesenskih mesecih bomo ponudili termine tudi v Zrečah, Vitanju in Oplotnici, nato pa se z veseljem odzvali povabilu še kam,« pove Pratnemer. Poharsko komedijo so posneli že pozimi lani, in to na Svetem Jerneju.