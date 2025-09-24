Pogumna Alya: zaupali so ji 60 let staro jadrnico in jo pustili samo na morju

Igralka, pevka in tekstopiska Alya Elouissi postaja znana tudi po tem, da se v svojih videospotih loteva nevsakdanjih podvigov. V enem prejšnjih je denimo sama vlekla 250 kilogramov težak voz, za novega, ki ga je posnela za pesem V srcu Jadrana, pa se je naučila jadrati. »Jadrala sicer nisem prvikrat, sem pa to tokrat prvič počela sama. In ne le to! Zaupali so mi vodenje posebne jadrnice, edine izolske lesene iz daljnega leta 1960,« pravi.
»Videospot je zelo osebno izpoveden, saj vključuje mojo osebno zgodbo in posnetke lanskega poletja. Dolgo sem imela željo posneti videospot na slovenski obali. Glede na to, kako stresne so bile priprave, še zdaj ne morem verjeti, da nam je vse uspelo v enem samem dnevu, in mislim, da si vsi v ekipi zaslužimo zlato medaljo,« še pove.