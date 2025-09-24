Pogumna Alya: zaupali so ji 60 let staro jadrnico in jo pustili samo na morju

Igralka, pevka in tekstopiska Alya Elouissi postaja znana tudi po tem, da se v svojih videospotih loteva nevsakdanjih podvigov. V enem prejšnjih je denimo sama vlekla 250 kilogramov težak voz, za novega, ki ga je posnela za pesem V srcu Jadrana, pa se je naučila jadrati. »Jadrala sicer nisem prvikrat, sem pa to tokrat prvič počela sama. In ne le to! Zaupali so mi vodenje posebne jadrnice, edine izolske lesene iz daljnega leta 1960,« pravi.

Videospot so posneli v Piranu, ki ga je Alya razglasila za srce Jadrana. FOTO: REMY HUNTER PHOTOGRAPHY

Posebna zahvala gre skiperju, ki je priskrbel unikatno jadrnico in tudi velikodušno pomagal pri snemanju na morju. Alyi je na začetku v nekaj minutah razložil osnove jadranja, nato pa je bila prepuščena sama sebi. »Na začetku sem bila kar živčna, ker je morala celotna ekipa oditi na drug čoln, od koder so snemali, pa še močan veter in valove smo imeli. Tomi mi je rekel, naj se vsaj pretvarjam, da uživam. Kmalu sem se na jadranje navadila in sem na morju neznansko uživala,« se spominja.

»Videospot je zelo osebno izpoveden, saj vključuje mojo osebno zgodbo in posnetke lanskega poletja. Dolgo sem imela željo posneti videospot na slovenski obali. Glede na to, kako stresne so bile priprave, še zdaj ne morem verjeti, da nam je vse uspelo v enem samem dnevu, in mislim, da si vsi v ekipi zaslužimo zlato medaljo,« še pove.