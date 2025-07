Pogrešan je slovenski glasbenik, skupina prosi za pomoč (FOTO)

Slovenska glasbena skupina Odpisani je na Facebooku sporočila, da je pogrešan njihov nekdanji kitarist Marko Blažeka, ki je bil s strani staršev tudi prijavljen kot pogrešana oseba. Po njihovih informacijah se Blažeka od 4. julija ni nikomur oglasil, telefon pa ima uganjen.

»Marko prosim, če to vidiš, nam samo sporoči, da si v redu in na varnem! Če ima kdo KAKŠNO informacijo, kje se nahaja, naj nam prosim sporoči,« je skupina zapisala na Facebooku in dodala, da je bil nazadnje viden na Ptuju v enem od tamkajšnjih barov.

Skupina Odpisani je pustila močan pečat na slovenskih »hardcore« sceni. Deluje že vrsto let, prihaja pa iz Pomurja.

