Janez Cerkovnik, letošnji absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja v Begunjah, je Gorenjec, doma z Broda pri Bohinjski Bistrici, hkrati pa ne čisto tipičen harmonikar, kakršne poznamo iz narodnozabavnih zasedb.

V Begunjah, pod streho gostilne Avsenik, je s svojo 120-basno klavirsko harmoniko znamke Hohner Morino, na kakršno je igral tudi Slavko Avsenik, premagal 120-glavo konkurenco.

V Begunjah, pod streho gostilne Avsenik, je s svojo 120-basno klavirsko harmoniko znamke Hohner Morino, na kakršno je igral tudi Slavko Avsenik, pokoril 120-glavo konkurenco in tričlansko mednarodno žirijo, v kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Zoran Lupinc iz Italije in Lorenz Pichler iz Avstrije, prepričal z Avsenikovim valčkom Plovi, plovi, ki je bila obvezna skladba, ter Avsenikovo polko Večer pri Matuču, ki jo je izbral po lastni želji.

A kot pravi, pogosteje kot polke in valčke na harmoniko igra klasiko. »Harmoniko sem se začel učiti igrati v tretjem razredu osnovne šole, letos teče trinajsto leto. Vsa leta je moj mentor Tomaž Cilenšek,« nam pove 20-letni študent naravoslovnotehniške fakultete za inženirstvo materialov, ki ga zanimajo metalurgija in kovine, prej pa je končal osemletno glasbeno šolo in gimnazijo na Jesenicah. A ne izključuje, da se nekoč ne bo lotil tudi igranja diatonične harmonike, ki pa je (še) nima.

Dobro se spomni svojega prvega nastopa s harmoniko. Imel je devet let, ko je nastopil na OŠ v Bohinjski Bistrici v okviru Glasbene šole (GŠ) Radovljica. »Spomnim se tudi prvega tekmovanja v četrtem razredu GŠ, ko sem bil star 12 ali 13 let. Bilo je v hrvaškem Pulju, kjer so bili harmonikarji z vsega sveta, igral pa sem klasično glasbo,« pove Janez, ki sicer na klavirsko oziroma kromatično harmoniko igra vse žanre.

Udeležuje se državnih tekmovanj mladih glasbenikov Temsig, bil je na več mednarodnih festivalih v Celju, Svirel v Novi Gorici ter PannoniAccordion v Murski Soboti. Večinoma si je na njih priigral zlate plakete, vmes se je znašla kakšna srebrna. »Avsenikovega tekmovanja se udeležujem zadnja štiri leta in vedno sem bil med prvimi tremi. Letos pa mi je uspelo osvojiti naslov absolutnega prvaka. Stekleno priznanje, ki sem ga prejel, je neka pika na i in nekaj, česar se bom vedno z veseljem spominjal,« pravi Cerkovnik.

Ko začne igrati, trema izgine

Ko ga pobaramo, ali ima pred tekmovanji tremo in kakšen poseben ritual, pove, da je trema vedno prisotna, kar ni nujno slabo. »Kar se tiče rituala, pa vedno, preden začnem igrati, parkrat globoko vdihnem. Največ treme imam vedno, preden stopim na oder, nato se ta že razgubi, ko začnem igrati, pa se povsem sprostim,« nam še zaupa mladi Bohinjec, ki od mladih nog obožuje Avsenikovo glasbo.

Jan Štros, Janez Cerkovnik in Miha Mozetič (z leve) pogosto zaigrajo v triu. FOTO: Osebni arhiv

»Slavko in Vilko sta ustvarila in izvajala to glasbo tako prefinjeno, da se jima do zdaj še nihče ni mogel približati. Je pa Sašo Avsenik zelo dober, rad ga poslušam. A Avseniki so bili razred zase,« pravi Janez, za katerega je glasba hobi. Doma imajo kmetijo, starši so kljub temu še v službi. »Kadar imam čas, zelo rad pomagam pri delu. Več časa za to je ob vikendih, ko se vrnem iz Ljubljane,« še pravi Janez, ki se ukvarja tudi s športom.

Včasih je igral nogomet, zdaj hodi v fitnes in tako skrbi za kondicijo. Povprašamo ga, ali se bo Avsenikovega tekmovanja udeležil tudi prihodnje leto in branil naslov absolutnega prvaka, a pravi, da tega še ne more potrditi niti ovreči. »Bo pa tak uspeh težko ponoviti,« prizna naš sogovornik, ki je na drugih tekmovanjih igral tudi že Mozartove skladbe in skladbe drugih priznanih skladateljev.

Z Miho Mozetičem in Janom Štrosom, ki sta prav tako učenca Tomaža Cilenška in sta na tekmovanju Avsenik prav tako osvojila zlato priznanje, večkrat nastopijo v triu in zaigrajo kakšno modernejšo oziroma klasično skladbo.