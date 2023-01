Poglejte, o čem se sprašujejo slovenski ansambel in hrvaški tamburaši (VIDEO)

TIK pred novim letom so člani Ansambla Andreja Bajuka iz Bele krajine skupaj s TS Melos predstavili novo priredbo znane hrvaške pesmi z naslovom Zar je voljeti grijeh (Ali je ljubiti greh, op. a.), ki jo v originalu izvajata Tedi Spalato in Zorica Kondža.

Pesem in videospot zanjo so belokranjski glasbeniki posneli na prelepi lokaciji v kmečki hiši Bahor v Zorencih. Sicer je tudi za Ansamblom Andreja Bajuka zelo delovno leto, zdaj pa se že pripravljajo na koncert, ki ga bodo imeli na gregorjevo, v nedeljo, 12. marca, v Kulturnem centru Semič.

Do takrat bo izšla tudi njihova četrta zgoščenka, na katero so uvrstili nove melodije, ki so jih v letu 2021 in lani predstavljali na različnih festivalih po Sloveniji.