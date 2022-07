Poglejte, kako so Avseniki razveselili gasilce (FOTO)

»Bilo je super, nepozabno, takšne zabave sredi Celja ne pomnim. In res bomo verjetno vsi pogrešali gasilce, saj se je prav zaradi njih veliko dogajalo tudi v mestu. Vse polno jih je bilo, tudi trgovci in gostinci smo imeli nekaj od njih,« nam je povedala Petra Ibrahim, ena od prodajalk v mestnem jedru Celja, ki je bilo ves prejšnji teden polno gasilcev, prepoznavnih predvsem po majicah, ki so jih nosili.

Prišli so iz Češke, Finske, ogromno jih je prišlo iz sosednje Hrvaške, tudi Italije, Avstrije in Madžarske pa tudi Nemčije in številnih drugih držav. Vsi z enim ciljem, da pokažejo svoje gasilsko znanje in dostojno zastopajo barve svojih držav. Zavod Celeia Celje je skupaj z gasilsko zvezo in celjsko občino pripravil vrsto spremljajočih dogodkov, vse z namenom, da bi gostje odšli iz knežjega mesta z lepimi vtisi in bi se še kdaj tudi vrnili.

Takole poln je bil Krekov trg v Celju, ko so igrali mladi Avseniki. FOTO: GREGOR KATIČ

Ne nazadnje Celjani imajo kaj pokazati, Stari grad pa je ena najbolj obiskanih turističnih točk, saj so tam vladali celjski grofje. Vsak večer, ko so gasilci zaključili vse obveznosti, so se v mestu vrstili glasbeni koncerti, ki so bili privlačni tudi za druge obiskovalce.

Največ pa se jih je zbralo, ko so igrali Zvita Feltna, Mambo Kings ter Ansambel Saša Avsenika. Slednjega dobro poznajo predvsem v nemško govorečih državah, kjer je tako imenovana oberkrain glasba še posebno priljubljena.