Poglejte, kako je Tanja spravila oboževalce do solz (FOTO)

»Koncert ob 30-letnici moje glasbene kariere je za mano. In priznam, da še vedno zbiram vtise in občutke. A bilo je čarobno. Zato res hvala vsem, ki ste prišli na koncert in praznovali z mano, hvala pa tudi za vse čestitke. Teh sem prejela res ogromno,« je Tanja Zajc Zupan strnila misli po svojem veličastnem koncertu, ki ga je priredila v Cankarjevem domu.

Z gosti (z leve): Klemen Torkar, Tea Saksida, Nuška Drašček in Gregor Ravnik

Nanj se je pripravljala več mesecev, a trud je bil poplačan, ko so vsi sodelujoči delovali do potankosti tako, kot so si tudi želeli. Tanja je na oder Gallusove dvorane povabila glasbene prijatelje, s katerimi je veliko nastopala v treh desetletjih. Z njo so bili Rok Ferengja, Nuška Drašček, Goran Karan, Klemen Torkar, Gregor Ravnik pa tudi pevka, s katero sta stkali pristno prijateljstvo in najpogosteje nastopata skupaj – Teja Saksida. Poseben gost je bil Danijel Popović, presenečenje večera pa Elda Viler in njena hči Ana Dežman, ki sta bili deležni bučnega aplavza.

»Seveda sem posebno hvaležna Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija z bandom, ki je naredil večer zares poseben, in Patriku Greblu, ki je naredil čudovite aranžmaje in nas s svojo mojstrsko taktirko popeljal skozi celoten večer. Zato res hvala še enkrat vsem,« je še vedno raznežena Tanja Zajc Zupan, ki pa je s svojim zvenom citer glasbeni podobi dodala piko na i. Večkrat smo slišali pesem Cvetje v jeseni, prvič pa je citrarka javno predstavila tudi pesem, ki jo je zanjo ustvaril odličen komponist Matjaž Vlašič. To je bila Romanca za citre, ki je sploh prva, ki je bila ustvarjena samo zanjo, zato je Tanja nanjo še bolj ponosna.

Vse poslušalce v Cankarjevem domu je večkrat spravila v evforijo pa tudi v solze, ko je eno od pesmi poklonila nedavno nepričakovano preminulemu bratu Jožku, ki bi sicer zagotovo bil ta večer v dvorani. Večer pa ne bi bil tak, kot je bil, brez režiserja Romana Končarja, ki je odlično opravil svoje delo, in Tanjine hčerke Ane Zupan, ki najbolje od vseh pozna svojo mami, zato se je izkazala ne le kot voditeljica, temveč tudi kot odlična interpretka, saj je sama zrecitirala najbolj ganljiv prizor iz filma Cvetje v jeseni, ko je Janez zaprosil Meto za roko.

Z možem Bogdanom in hčerko Ano FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Sicer pa je dogodek posnela Televizija Slovenija, kar pomeni, da ga bodo zagotovo videli tudi tisti, ki v nedeljo zvečer niso mogli biti s Tanjo Zajc Zupan na koncertu, ki bo mnogim ostal v res lepem spominu.