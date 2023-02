Poglejte, kako je bilo na prazniku slovenske glasbe (FOTO)

Dobrodošli doma, dobrodošli v Planici. Tako se glasi slogan letošnjega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki že od prvega dne nakazuje, da bodo organizatorji udeležencem svetovnega prvenstva, obiskovalcem in gledalcem predstavili najboljše, kar Slovenija ponuja. Tudi glasbo. In odlične glasbe na naših tleh ne manjka, izbor glasbenikov z vseh vetrov pa dokazuje, da se lahko tudi raznolikost in različnost ujemata in dopolnjujeta.

Tomi Meglič je nekoč tudi sam treniral smučarske skoke. FOTO: DEJAN JAVORNIK

To smo lahko videli na otvoritveni slovesnosti, na kateri so navdušili mednarodno prepoznavni slovenski glasbeni izvajalci, v osmih minutah, ki so po komentarjih gledalcev in gledalk prehitro minile, so se na odru zvrstili producentsko-aranžerski dvojec Boris Benko in Primož Hladnik, citrarka Irena Anžič, tolkalka Petra Vidmar, skupina Laibach, pri interpretaciji pesmi Oj, Triglav, moj dom pa je poleg Tomija Megliča svoj vokal prispevala še Severa Gjurin, manjkali niso niti trobilci RTV Slovenija in zbora Slovenske filharmonije.

Seveda ni šlo spregledati niti glasbeno-umetniške točke Ansambla Saša Avsenika in mimohoda zastav ob plesnih ritmih, za katere je skrbel oče slovenske elektronske glasbe DJ Umek.

Pravi čas in pravo mesto

A to je bil le začetek glasbene pravljice, ki smo ji bili priča in ji bomo še v prihodnjih dneh, vse tja do 5. marca, ko se bodo na odru v dolini pod Poncami zvrstili številni glasbeni ustvarjalci in skupine ter poskrbeli za nepozaben zabavni zimski spektakel. Legendarni rocker Pero Lovšin je eden izmed njih, zanj je nastopati v Planici posebna čast in veselje.

»Sem ljubitelj belega športa, v zadnjem času rad tečem na smučeh, skačem pa ne,« se zasmeji Lovšin in doda, da občuduje športnike, ki s srcem počnejo vse, kar počnejo zase in za našo državo. »Poseben užitek je biti v Planici, ki je zame kraljica nordijskih športov vseh prizorišč na svetu! Mislim, da tako menijo povsod po svetu, zato se nikoli ne smemo držati nazaj, bodimo ponosni na to, kar imamo. Sicer pa mi je v veselje, da lahko tukaj nastopam, na srečo ne prvič,« se namuzne legendarni rocker in obudi spomine na čase, ko je nastopal v šotoru, temperature pa so bile neusmiljene, spustile so se celo do petnajst stopinj pod ničlo.

Šank Rock si štejejo v izjemno čast nastopati v Planici. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

»Razpoloženje je bilo neverjetno in rekel bi, da je bil to eden boljših koncertov na Gorenjskem. Na srečo smo drugi del koncerta odigrali v nekem hotelu,« se v smehu spominja Lovšin. V Planici je vsakokrat doživel nepozabno vzdušje, ki ga kot glasbenik še posebno ceni. »Planica in Kranjska Gora gresta ob bok velikim nogometnim zabavam! Vem, da so se organizatorji dolga leta mučili, da smo dobili svetovno prvenstvo, toda danes nam je jasno, kakšen odmev imamo po svetu. Smučarski praznik je zagotovo dobil nov pomen, zagon, druženje v naravnem okolju in menim, da to vsemu skupaj daje posebno noto. Prvenstvo v pravem času in na pravem mestu,« še pravi Lovšin.

Čast, veselje in zapuščina

Da ga na Planico vežejo posebni spomini in čustva, ne skriva niti mladi Sašo Avsenik. »Z odgovornostjo in častjo smo se veselili velike otvoritve Planice. S svojim nastopom smo želeli predstaviti del naše kulture in pokazati, kako lepo je, kadar na odru sodelujejo različne generacije,« je povedal vodja Ansambla Saša Avsenika, ki nas je navdušil s kombinacijo klasične in otroške različice pesmi Planica, Planica. Planico in dogajanje okrog tega velikega praznika športa nosi v srcu dolga leta, tako je tudi sam nekoč čutil njegov pokojni dedek Slavko Avsenik.

»Moj stari oče Slavko je bil pred svojo glasbeno kariero smučarski skakalec v takratni državni reprezentanci. Zaradi padca je smuči zamenjal za harmoniko. Kasneje je skokom in Planici posvetil pesem Planica, Planica, do katere vsi obiskovalci Planice gojimo čustva in spomine,« je mladi Avsenik, ki bo danes ponovno nastopil s svojim ansamblom, ponosen na zapuščino starega očeta. Tudi skupina Tabu, ki bo na oder stopila jutri, v nedeljo, ponosno doda, da je vedno lepo biti del takšne čudovite zgodbe. »Uživamo v tem. Svetovno prvenstvo je nekaj posebnega in tabujevci smo veliki športni navdušenci. Verjamemo, da bo z nami še bolj doživeto, zato vas vabimo, da se nam pridružite,« vabijo na glasbeno poslastico s številnimi uspešnicami, ki so jih nanizali v dolgih letih kariere. Svoj lonček je pristavil tudi Matjaž Jelen iz skupine Šank Rock.

»Brez vzklika 'dajmo naši' ne gre! Nam je pa seveda v veliko čast, da lahko z nastopom popestrimo dogajanje na tako velikem športnem dogodku, kot je svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici,« pove Jelen. Tudi srbska glasbena zvezdnica Bojana Stamenov, ki je nastopila s skupino Xequtifz, ne skriva navdušenja nad dogajanjem pri nas. »V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko nastopim s kolegi iz skupine, s katerimi se vedno znova odlično zabavam, poleg tega pa so me spoznali z lepotami Slovenije. Kdo ve, mogoče pa se preselim k vam,« se zasmeji pevka.

Ob ritmih vrhunskega DJ Umeka se je zavihtelo kar 66 zastav sodelujočih držav. FOTO: OK PLANICA/BOBO

Glasbeno dogajanje v teh dneh so in še bodo popestrili tudi drugi odlični glasbeniki, med drugim skupine Smooth Band, Veseli Begunjčani, KiNG FOO, po podelitvi odličij na Trgu zmagovalcev v soboto, 4. marca, pa bo na oder stopila tudi Siddharta. Tomi Meglič, ki je nastopil na otvoritveni slovesnosti, pravi, da so mu od zimskih športov najbolj pri srcu smučarski skoki, ki jih je tudi sam nekoč treniral, danes pa na skakalnicah blesti njegov sin Zak.

Meglič je kot drugi glasbeniki prepričan, da pri nas tako velikega dogajanja še ni bilo in da si bodo po koncu spektakla glasbeni kolegi, športniki in organizatorji lahko segli v roke in si čestitali za uspehe, odlično zabavo in vrhunsko organizacijo.

Med nastopajočimi je tudi legendarni Pero Lovšin. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI