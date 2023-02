Pod vodo ta Slovenka ne bo več snemala (VIDEO)

Pevko Talio je širša glasbena javnost spoznala, ko se je leta 2021 predstavila s prvencem Sama. Po uspešnem prvem singlu je te dni izdala novo z naslovom Ko sanjam. Tokrat je združila moči s slovenskim kitaristom in producentom Mariem Babojelićem.

»Dobila sva se na kavi in takoj imela skupno vizijo, kako naj bi zvenela moja nova pesem. Začela sva se dobivati in ustvarjati aranžma moje nove pesmi. Vse inštrumente je posnel Mario sam, glasbo sva ustvarjala skupaj, besedilo pa sem napisala sama,« pravi mlada Novomeščanka. Ko je bila skladba že skoraj končana, sta ustvarjalca začutila, da celoti manjka še moški vokal. Talia je na pomoč poklicala Borta Rossa, ta se je povabilu takoj odzval in posnel drugi del spremljevalnih vokalov.

»Toplina njegovega glasu je bila tisti manjkajoči delček, ki sva ga iskala,« je še povedala mlada pevka. Videospot je delo Jana Riflja, ki je bil tudi del ekipe pevkinega prvega videospota. Scenarij sta Talia in Jan napisala skupaj, z zgodbo pa sta želela uprizoriti dva različna svetova. Videospot so posneli v Dvorcu Gregorčič in v bazenu na OŠ Grm v Novem mestu. »Mislim, da snemanja pod vodo ne bo več. Je bil res težek projekt, ni tako enostavno, kot morda deluje. S končnim rezultatom smo zadovoljni, saj je uspel, kot smo si zamislili,« v smehu razlaga Talia.

Pesem pripoveduje o osebi, ki je ni več med nami, je pa napisana tako, da poslušalcu pušča odprto pot pri interpretaciji.