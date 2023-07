Pod Pohorjem slavili Štajerci in Zasavci (FOTO)

Na grajskem dvorišču v Oplotnici se je prvi petek v juliju odvil 7. festival pod Pohorjem, po lanskem burnem vremenskem zaključku pa je letošnji večer minil bolj mirno. »Prisluhnili smo šestim tekmovalnim ansamblom ter še štirim ansamblom v revijalnem delu.

Nagrado za najboljšo melodijo skladbe Ljubim slovensko zemljo je prejel Rok Najvirt, član ansambla Brloga. FOTO: osebni arhiv

Po uvodnih taktih naše oplotniške himne Tu smo doma, v izvedbi ansambla Glas in trobentačev Društva godbenikov Zreče, smo lahko slišali tudi lanska zmagovalna ansambla Upanje in Posluh,« pove Franci Ribič, predsednik Kulturnega društva Festival Oplotnica, ki sta ga tudi letos povezovala Katja Krajnc in Andrej Hofer.

Prva nagrada

V tekmovalnem delu se je za nagrade potegovalo šest ansamblov, in sicer ansambel Občutek s pesmijo Vse bi rade (avtorjev Martina Juharta in Mateja Kocjančiča), ansambel Zažur s pesmijo Le moja (avtorja Blaža Planinška), ansambel Mladi asi s pesmijo Tebe sem izbral (avtorjev Martina Juharta in Mateja Kocjančiča), ansambel Čakš s pesmijo Kaj bi bilo, če bi bilo (avtorjev Žana Čakša, Igorja Pirkoviča in Žana Vida), ansambel Utrip s pesmijo Ko bi le vedeli (avtorjev Braneta Klavžarja in Mihe Vitovca) ter ansambel Brloga s pesmijo Ljubim slovensko zemljo (avtorjev Roka Najvirta in Mateja Kocjančiča). Vsak ansambel se je sicer predstavil z dvema skladbama, z lastno in skladbo iz zakladnice.

Mladi asi so se v Oplotnici razveselili nagrade občinstva in plakete Tineta Lesjaka za pesem Tebe sem izbral, zanjo je drugo nagrado za besedilo prejel Matej Trstenjak, na fotografiji je tudi avtor melodije Martin Juhart. FOTO: arhiv ansambla

Tretjo nagrado za najboljše besedilo je prejel Miha Vitovc, avtor besedila za pesem Ko bi le vedeli (ansambel Utrip), drugo nagrado Matej Trstenjak, avtor besedila pesmi Tebe sem izbral v izvedbi ansambla Mladi asi. Nagrado za najboljše besedilo sploh in prvo nagrado pa je prejel Matej Kocjančič, avtor besedila Ljubim slovensko zemljo, ki so jo izvedli člani ansambla Brloga iz Štajerske. Prav ansambel Brloga je osvojil še dve nagradi. Njihov član Rok Najvirt je ustvaril najboljšo melodijo za pesem Ljubim slovensko zemljo in tako prejel nagrado, obenem pa je strokovna komisija presodila, da si ansambel Brloga zasluži tudi strokovno nagrado in plaketo Tineta Lesjaka.

Mladi asi so za polko Tebe sem izbral s številno ekipo že posneli tudi videospot. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Brloga poleg Najvirta sestavljajo še Damijan Rener, Simon Knuplež in Mitja Mlakar, ime pa so si nadeli po najvišjem hribu v Šentilju, od koder tudi prihajajo. Vsi so torej Štajerci. Nagrado občinstva in prav tako plaketo Bratov iz Oplotnice so za pesem Tebe sem izbral prejeli člani ansambla Mladi asi, ki prihajajo iz Zasavja, za besedilo te pesmi pa je bil, kot smo že omenili, nagrajen njen avtor Matej Trstenjak.