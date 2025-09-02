FESTIVAL

Pod Pohorjem po drugačnih notah (FOTO)

V Oplotnici so odmevale narodnozabavne uspešnice.
Fotografija: Tini Lesjak s prijatelji FOTO: Jan Gregorc
Tini Lesjak s prijatelji FOTO: Jan Gregorc

Mojca Marot
02.09.2025 ob 11:07
Mojca Marot
02.09.2025 ob 11:07

Letošnje leto je na narodnozabavni sceni nekoliko drugačno kot minula, ko so se poleti festivali vrstili, ansambli pa se dokazovali pred komisijami in poslušalci. Člani Kulturnega društva Festival Oplotnica, ki mu predseduje Franci Ribič, zaradi premalo prejetih prijav ansamblov niso klonili.

9. FESTIVAL je bil letos v Oplotnici.

Namesto tekmovalnega festivala so pod Pohorjem priredili revijo narodnozabavnih ansamblov, ker pa jim ni bilo naklonjeno niti vreme, so se preselili pod streho športne dvorane Milenij. Čeprav letošnji deveti festival ni potekal po želenih notah, pa je povsem uspel in občinstvo je uživalo v pristnem domačem glasbenem večeru. Ta se je začel kot vsako leto z oplotniško himno Tu smo doma, ki so jo zaigrali Tini Lesjak in Fantje iz Oplotnice, na trobentah pa so jih spremljali Jože Povh, Zlatko Žikovšek in Žan Vranetič.

In kdo vse je letos nastopil? Lanskoletna zmagovalna ansambla, ansambel Gašperja Mirnika ter Guštni muzikanti, pridružili pa so se jim Kunstosi, letošnji absolutni zmagovalci festivala v Števerjanu, ter ansambel Vrabci, ki so v Števerjanu prejeli nagrado občinstva, zaigrali so tudi že omenjeni Tini Lesjak in Fantje iz Oplotnice, odlični Slovenski zvoki ter ansambel Škof, ki je v Števerjanu osvojil tretjo nagrado festivala, večer pa so Škofje sklenili s skladbo Po Sloveniji.

Nastopajoči so se predstavili z novimi avtorskimi skladbami in znanimi uspešnicami drugih ustvarjalcev.

Nastopajoči so se predstavili tako z novimi avtorskimi skladbami kot tudi že znanimi uspešnicami drugih ustvarjalcev, in sicer Tineta Lesjaka, Franca Miheliča in Jožeta Burnika.

Festival pod Pohorjem že skoraj desetletje ohranja bogato tradicijo narodnozabavne glasbe in jo predstavlja mlajšim generacijam, organizatorji pa se že ozirajo v prihodnje leto, ko bo festival praznoval prvi okrogli jubilej. 

Prišli so tudi Vrabci. FOTO: Jan Gregorc
Prišli so tudi Vrabci. FOTO: Jan Gregorc

Ansambel Gašperja Mirnika FOTO: Jan Gregorc
Ansambel Gašperja Mirnika FOTO: Jan Gregorc

Guštni muzikanti in ansambel Škof so se družili tudi v zaodrju. FOTO: Jan Gregorc
Guštni muzikanti in ansambel Škof so se družili tudi v zaodrju. FOTO: Jan Gregorc

Več iz te teme:

narodnozabavna glasba festival viže Oplotnica

