Pod Pohorjem enajst novih viž

V Oplotnici se je odvil že 5. festival pod Pohorjem, ki je bil najverjetneje tudi zadnji letošnji festival narodno-zabavne glasbe. Letos smo spremljali le tri, ki so bili tekmovalnega značaja, in sicer na Vurberku, Ptuju in zdaj v Oplotnici, medtem ko sta bila v Števerjanu ter na Graški Gori zgolj revialnega značaja.Festival v Oplotnici je bil znova na čudovitem grajskem dvorišču, kjer bi se v normalnih razmerah trlo na tisoče ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. A žal epidemiološke razmere tega niso dovoljevale, vsi obiskovalci so morali ob vstopu na prizorišče tudi izkazati, da izpolnjujejo enega od PCT-pogojev. Se je pa dogodek že tradicionalno začel z vižo, ki je postala himna Oplotnice.To je Tu smo doma, ki sta jo ustvarila žal pokojni domačin, vsestranski ljudski godecin. Letos so skladbo izvedli člani Ansambla Vrt, katerega vodja je, sin pokojnega Lesjaka, festival pa se je začel še z nastopom dveh lanskih zmagovalcev. Petovia kvintet je izvedel Polko za Tjaša, Ansambel Jarica pa valček z naslovom Dedov strah. Zasedbi sta nastopili tudi v revialnem delu festivala. Letos so se predstavili Ansambel Dar, Ansambel Gašperja Kavška, Ansambel Opoj, Ansambel Pik, Ansambel Utrip, Grand kvintet, Ansambel Lesarji, Špadni fantje, Valovi, Žurerji in Srčni muzikanti. Vsi so zaigrali dve skladbi, eno lastno, ki je bila tekmovalna, in drugo iz zakladnice.Nagrado za najboljšo melodijo so si priigrali člani Ansambla Valovi za pesem z naslovom Zaman je mati čakala avtorjevin. Nagrado za najboljše besedilo je prejel Ansambel Dar za pesem Enkrat mine vse, za katero je besedilo napisala, glasbo in aranžma pa je ustvaril. Nagrado za najboljši aranžma so prejeli Srčni muzikanti za pesem Del mojega srca avtorjevin Martina Juharta, slednji je ustvaril nagrajeni aranžma. Nagrado občinstva in plaketo Bratov iz Oplotnice so si priigrali Žurerji za pesem z naslovom Hvala, ki jo je ustvaril njihov član, nagrado strokovne komisije in plaketo Tineta Lesjaka pa so prejeli člani Ansambla Opoj za pesem z naslovom Ob meni avtorja. Mimogrede, Ansambel Opoj je zmagal tudi na letošnjem ptujskem festivalu.»Organizatorji smo zelo veseli, da nam je kljub težkim razmeram, ki so posledica epidemije, uspelo izvesti naš festival, za kar so zaslužni tako obiskovalci kot ansambli in donatorji. Dogodek je posnela ekipa Televizije Maribor in ga bo v prihodnjih mesecih mogoče videti tudi na Televiziji Slovenija. Predvsem pa smo ponosni, da smo tu pri nas slišali enajst novih viž, polk in valčkov, ki bodo obogatili glasbeno zakladnico,« je sklenil, predsednik Kulturnega društva Festival Oplotnica.