Počitnice groze med aligatorji

Akcijska srhljivka Smrtonosno močvirje, ki si jo že lahko ogledamo v kinematografih, je vznemirljiva vožnja s kupom nepričakovanih zapletov in preobratov. Gre za domiselno svež pogled na tako imenovani žanr preživetja in film, ki bo sodobne gledalce popolnoma pritegnil in jih držal v napetosti vse do konca.

Film sta režirala Taneli Mustonen in Brad Watson, scenarij pa sta napisala Ashley Holberry in Gavin Cosmo Mehrtens.

V glavnih vlogah igrajo Madalena Aragão, Elisha Applebaum, Isabelle Bonfrer, David Newman, Einar Haraldsson, Athena Strates, Mohammed Mansaray, Tayla Kovacevic-Ebong, Sarah Priddy, Andonis Anthony, Flynn Barnard in Evan Sokol.

Ko študentka Kyle in njeni prijatelji preživijo letalsko nesrečo v odročnih močvirjih Louisiane, se počitnice spremenijo v pravo katastrofo, ko odkrijejo, da se v plitvini skriva nekaj veliko nevarnejšega.

Ko letalo nad močvirjem v Louisiani zajame huda turbulenca, strmoglavi.

Kyle se je po smrti starejšega brata Jamieja umaknila od bližnjih. Leto kasneje jo prijatelji prepričajo, naj se vrne v družabno življenje – zvabijo jo na počitnice, kjer bodo raztrosili pepel njenega brata. Najeti starejše letalo, ki ga upravlja vinjeni pilot, pa ni nikoli dobra ideja. In tako se začnejo težave.

Požrli bodo vsakogar, ki zaide na njihovo območje.

Ko letalo nad zloglasnim močvirjem v Louisiani zajame huda turbulenca, strmoglavi. In kar gre v močvirje, nima možnosti priti ven. Nihče ne ve, da so tam prestrašeni preživeli potniki. Nimajo radia ali signala, nihče jih ne pogreša. Vsaj pilot Frank se je streznil in jim pomaga priti na varno.

230 KILOGRAMOV imajo nevarni aligatorji.

Gledalci ne bodo mogli odtrgati oči od platna.

A prebivalci močvirja imajo drugačne načrte. Krdelo visoko razvitih aligatorjev, vrhunskih plenilcev, ki so popolnoma prilagojeni svojemu habitatu, se osredotoči na Kyle in preživele. Aligatorji, dolgi tudi do pet metrov, težki 230 kilogramov in sposobni doseči hitrost 30 km na uro, so stroji za ubijanje. Ker živijo v okolju, onesnaženem s kemikalijami, so večji, pametnejši, hitrejši, zlobnejši in bodo požrli vsakogar, ki zaide na njihovo območje.

