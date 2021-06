Pobegla nevesta pri enaindvajsetih

V moji pesmi je šibka točka ljubljena oseba.

si letos za 21. rojstni dan podarja videospot in pesem z naslovom Kriptonit. Edina nominiranka za zlato piščal v kategoriji novinec leta še vedno pridno polni radijski eter s skladbami Ta neki neki, Muza in Ocean, po odličnem prvem albumu, ki je navrgel že pol ducata singlov, pa ustvarja nove pesmi.»Lani sem si za rojstni dan podarila skladbo Ko ugasnil si luči, a je bil razlog za to drugačen kot letos. Lani zaradi vsem dobro znanih okoliščin nisem priredila rojstnodnevne zabave, zato je snemanje nadomestilo zabavo, izid pesmi pa darilo. Letos pa, čeprav bom imela zabavo, nadaljujem tradicijo. Ker pa sem trmasta, bom mogoče izdajala pesem za pesmijo vsako leto na svoj rojstni dan do stotega leta starosti,« se v značilnem slogu pošali pevka. Metaforo kriptonit si je izposodila od Supermana in jo postavila v ljubezenski kontekst.»Kriptonit je v filmu zeleni kristal, ki predstavlja junakovo edino šibko točko. V moji pesmi pa je šibka točka ljubljena oseba. Mogoče ne moreva bit, jaz sem zate kriptonit so besede, ki zame najbolj povzamejo občutek odtujenosti, ko se nekdo naveže nate hitreje ali močneje, kot se ti nanj. Ko te je strah, da bi nekoga ranil, ne zato, ker ga ne maraš, ampak le zato, ker ga nimaš enako rad,« pove pevka, ki se je v videospotu predstavila kot pobegla nevesta.»Moj najljubši del je bila vožnja z avtomobilom. Obožujem hrošče. Ko sem bila majhna, smo imeli svetlo modrega, in še danes je to najbolj prisrčen model avtomobila. Moja cimrave, da vsakič, ko vidim kakšnega na cesti, to dejstvo z velikim veseljem in zelo na glas izpostavim. V videospotu sva se tako z Mašo skupaj malo zapeljali v črnem hrošču po čudoviti kulisi Kobilarne Lipica,« še pravi pevka.