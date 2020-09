Po uspešni karieri v Nemčiji pot nadaljuje pri nas

Pri dvanajstih se je včlanila v slovenski kulturni kljub Triglav.

»Najraje pojem o ljubezni, ki jo je treba vedno znova negovati. Zato rada zapojem možu, s katerim sva poročena 15 let,« pravi, ki se je rodila in otroška leta preživela v Nemčiji, natančneje v mestu Reutlingen, kjer se je že pri dvanajstih včlanila v slovenski kulturni klub Triglav, v katerem je bilo okoli 200 tam živečih Slovencev. Glasba jo je navduševala že zelo zgodaj, zato se je začela učiti solo petje in igrati harmoniko.S sestričnoinje pri štirinajstih letih (leta 1986) ustanovila ansambel Die Schwalben (slovensko Lastovke). Dekleta so nastopala na različnih proslavah v Nemčiji, ki jih je organiziral predvsem SKUD Triglav. Nastopile so tudi v našem Cankarjevem domu. A po dveh letih sta Renata in Tanja ansambel zapustili, Amanda in Klavdija pa glasbeno pot nadaljevali pod istim imenom sami in obenem sta začeli snemati tudi svoje pesmi. Po zaslugi dobrih menedžerjev sta postajali vedno bolj prepoznavni. Sledili so številni televizijski nastopi, od Musikantenstadla do Grand Prixa der Volksmusik v Švici, izdali sta tudi dva albuma ter tri maxi single zgoščenke.Leta 1999 se je Amanda zaradi fanta preselila k nam, v Slovenijo, natančneje v Oplotnico, in tudi končala glasbeno pot dua Die Schwalben. Sestrična Klavdija je ostala v Nemčiji ter začela peti pri raznih skupinah, Amanda pa je še istega leta ustanovila nov duet s prijateljicoiz Zreč, ki je pela in igrala na saksofon. Tudi pri nas so ju gostili v številnih televizijskih oddajah in koncertih, leta 2000 pa sta izdali tudi zgoščenko Iskra v mojem srcu, na katero sta uvrstili deset skladb. Nekatere, kot denimo Otroški dnevi, Polka iz Slovenije ter Ljubi se mi, so bile med najbolj priljubljenimi tudi pri poslušalcih. Duet Lidija & Amanda je deloval do leta 2003, ko je Amanda rodila dvojčkainter se posvetila družini.A ker rada poje, je še vedno pela, tudi pri raznih ansamblih v Avstriji, šele lani pa se je podala na solistično glasbeno pot in za začetek posnela skladbo Če ljubezen je kakor cvet, ki jo je prvič predstavila na prireditvi Moč glasbe nas združuje v Lenartu. Zdaj pa predstavlja novo z naslovom Ti, edini ti, ki sta jo ustvarilain