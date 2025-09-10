NA VELIKEM PLATNU

Po treh letih se na velika platna vrača slavna družina Crawley

Po treh letih jih bomo ponovno videli na velikem platnu v filmu Downton Abbey: Veliki finale.
Fotografija: Hugh Bonneville kot Robert Grantham FOTOGRAFIJE: Rory Mulvey
Hugh Bonneville kot Robert Grantham FOTOGRAFIJE: Rory Mulvey

I. R.
10.09.2025 ob 16:44
I. R.
10.09.2025 ob 16:44

Po treh letih se na velika platna vrača slavna družina Crawley s svojim osebjem v tridesetih letih prejšnjega stoletja v drami z naslovom Downton Abbey: Veliki finale (Downton Abbey: The Grand Finale). Po škandalu bo morala družina sprejeli določene spremembe ter pozdraviti novo poglavje v vodenju slavnega Downton Abbeyja v prihodnost.

Na režiserski stolček je tudi tokrat sedel Simon Curtis (Moj teden z Marilyn), scenarij pa je znova napisal z oskarjem nagrajeni scenarist Julian Fellowes, ki je ustvaril in napisal scenarije za vseh 52 delov istoimenske serije ter prvi in drugi del filma. V glavnih vlogah igrajo Simon Russell Beale, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Alessandro Nivola, Dominic West, Penelope Wilton, Arty Froushan, Joely Richardson, Paul Copley, Douglas Reith in drugi.

Igralska zasedba (z leve): Allen Leech (Tom Branson), Michelle Dockery (Lady Mary), Elizabeth McGovern (Cora Grantham), Alessandro Nivola (Gus Sambrook), Laura Carmichael (Lady Edith), Hugh Bonneville (Robert Grantham) in Harry Hadden-Paton kot Bertie Hexham
Igralska zasedba (z leve): Allen Leech (Tom Branson), Michelle Dockery (Lady Mary), Elizabeth McGovern (Cora Grantham), Alessandro Nivola (Gus Sambrook), Laura Carmichael (Lady Edith), Hugh Bonneville (Robert Grantham) in Harry Hadden-Paton kot Bertie Hexham

Vrnitev svetovnega fenomena v kinematografe spremlja družino Crawley in njeno osebje v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ko se Mary znajde v središču javnega škandala in družina v finančnih težavah, celotnemu gospodinjstvu grozi javna blamaža. Crawleyjevi morajo uvesti spremembe, medtem ko se osebje pripravlja na novo poglavje z naslednjo generacijo, ki bo Downton Abbey vodila v prihodnost.

Scenarist Julian Fellowes je ob novem poglavju povedal: »Na koncu drugega filma smo se poslovili od ljubljene Violet. Želeli smo poudariti, da je to morda konec za enega člana družine, nikakor pa konec za družino. Prav tako sem želel pokazati, da so se morale družine, kot so Crawleyjevi, ki so preživele v sodobnem svetu, na novo opredeliti, navaditi na nov način življenja in ugotoviti, ali tako lahko živijo. V nasprotju z nekaterimi bi prav rad verjel, da so Crawleyjevi ena od preživelih družin, ki so se prilagodile sodobnemu svetu.«

Glavni igralci in ustvarjalci se strinjajo, da je zadnje poglavje lep zaključek dolgoletne zgodbe filmov in serije.
Glavni igralci in ustvarjalci se strinjajo, da je zadnje poglavje lep zaključek dolgoletne zgodbe filmov in serije.

11. septembra prihaja v kinematografe.

Lady Mary se ločuje

Režiser Simon Curtis je bil navdušen, da je še tretjič sedel na režiserski stolček. »Kot režiser preprosto obožujem delati z igralci, to pa so najboljši britanski igralci, kar jih je. Če dodamo še čudovite gostujoče zvezde, potem je to uresničitev sanj.«

»Zadnji prizor v drugem delu filma – smrt ljubljene babice Violet in njen pogreb – je še posebno ganljiv. Zasedba se je poslovila od ene največjih igralk vseh časov, liki pa so se poslovili od matriarhinje, okrog postelje so se zbrali igralci, ki so se osebno poznali, zato so vedeli, kdo od njih je doživel izgubo med snemanjem. Bilo je nenavadno in nabito s čustvi. Zato je ta prizor tako pretresljiv in hkrati ganljiv. V tretjem delu pa njena senca visi nad vsemi liki in vem, da govorim v imenu vseh, ko rečem, da je bilo delo z Maggie Smith vrhunec ne le naše kariere, ampak tudi naših življenj,« še dodaja režiser.

Producentka Liz Trubridge, režiser Simon Curtis in scenarist Julian Fellowes
Producentka Liz Trubridge, režiser Simon Curtis in scenarist Julian Fellowes

»Zadnji film je ljubeč portret likov, ko vstopajo v 30. leta prejšnjega stoletja, na koncu zgodbe, ki jo pripovedujemo, pa se resnično poglobimo v njihova čustva. Osrednja zgodba je, da se Lady Mary ločuje, kar je v letu 1930 velika težava, še posebno za družino tega družbenega položaja. Družina in Mary se spopadata s posledicami javne novice o njeni ločitvi, poleg tega jih pestijo finančne težave, glava družine pa se zaveda, da je morda prišel čas, da vodstvo Downtona prepusti svoji hčeri. Mary je po mojem mnenju zelo impresivna poslovna ženska in je več kot pripravljena prevzeti to vlogo,« še povzame režiser Curtis.

Po škandalu bo morala družina sprejeti določene spremembe v vodenju slavnega Downton Abbeyja.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

