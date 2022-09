Po šovu še vedno zaljubljena

Časi, ko so morali ansambli do zadnje minute skrbno čuvati skladbo, s katero so se uvrstili na katerega od festivalov, so očitno mimo. Letos so namreč na vseh festivalih sodelovali z vižami, ki so jih poslušalci že lahko slišali in tudi dobili občutek, ali je to prava pesem, ki gre hitro v uho in nam ostane v spominu. Ena takšnih, spevnih in melodičnih, je zagotovo polka Moj fant, ki sta jo ustvarila Peter Fink (melodijo) in Matej Kocjančič (besedilo) za ansambel Topliška pomlad in smo jo že nekajkrat slišali v oddaji Poletni pozdrav z voditeljico Darjo Gajšek.

Njihova polka Moj fant je bila ena zadnjih, ki se je uvrstila v finale SPV. FOTO: FACEBOOK

Polka Moj fant je bila ena zadnjih, ki so se uvrstile v finale festivala Slovenska polka in valček, ki ga bomo spremljali v živo na prvem programu TV Slovenija v petek, 9. septembra. Več o festivalu bomo v Slovenskih novicah pisali v prihodnjih dneh. So pa člani dolenjskega ansambla Topliška pomlad ravno pred dnevi predstavili videospot za tekmovalno polko, ki je nastal v čudovitem dvorcu Gregorčič v Šmarjeških Toplicah, kjer pa niso bili sami. K sodelovanju so namreč povabili Anžeta in Hajdi, ki sta nastopila v romantični oddaji Poroka na prvi pogled in sta tudi edini par, ki je ostal skupaj. In ker sta še vedno zaljubljena do ušes, je bila ta polka zanju pravšnja, med snemanjem pa jima tega, da sta si všeč, tudi ni bilo treba igrati.