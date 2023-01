Po smrti še tretje izmed sester Pointer, živa le še najstarejša

Odšla je še tretja iz slavne četverice sester Pointer, ki so v 70. in 80. letih, med razcvetom disko glasbe, z uspešnicami, kot so So Excited, Jump (For My Love) in Fire, vsakogar pripravile do tega, da so ga zasrbele pete in je odskakljal na plesišče.

»Smrt Anite nas je globoko prizadela. Nekaj utehe smo našli le v tem, da je zdaj, spet združena s sestrama June in Bonnie ter hčerko Jade, našla mir. Nebesa so z Anito nedvomno lepši in bolj ljubeč kraj,« se je na zadnji dan lanskega leta v črnino zavila družina Anite Pointer, ki je v 75. letu izgubila boj z rakom.

Anita se je z rakom borila že pred dobrim desetletjem.

Kot je bila glasba dar družine Pointer, tako je bil rak njeno prekletstvo. Pred dvajsetimi leti je Aniti namreč vzel njeno edinko, tedaj komaj 37 let staro Jade. Tragedija pa je še drugič udarila komaj tri leta pozneje, 2006., ko je v prezgodnji grob pri le 52 letih pljučni rak pognal tudi najmlajšo izmed sester Pointer, June. Predlani je utihnil še drugi glas sestrske skupine, Bonnie, ki ji je po letih zlorabe drog in alkohola odpovedalo srce. Po Anitini smrti na silvestrski dan je izmed štirih sester tako ostala le še najstarejša Ruth.

Za sestre Pointer se je vse začelo leta 1969, ko se je June in Bonnie med prepevanjem v cerkvi porodila ideja o pevski skupini. Začeli sta prepevati po nočnih klubih, sčasoma, ko se jima je pridružila še Anita, so prerasle v sestrski trio, po prihodu še četrte sestre Ruth pa v pevsko četverico. Ta je v desetletjih glasbenega ustvarjanja osvojila tri grammyje, v zgodovino pa so se zapisale tudi kot prva afro-ameriška pevska skupina, ki je kdaj prepevala v sloviti koncertni dvorani Grand Ole Opry v Nashvillu.

Anita se je poslovila na silvestrski dan. FOTO: Wikipedia

Anita se je leta 2015 poslovila od koncertnih odrov, ko se je na enem skoraj zgrudila. To so naredila leta duševnih bolečin, ki jih je skrivala celo pred seboj. »Leta 1999 sem izgubila ljubezen mojega življenja. Leto pozneje mi je umrla mama, tri leta pozneje hči, 2006. pa sem izgubila še eno izmed sester. In kot bi to ne bilo dovolj, so mi zdravniki leta 2011 odkrili raka, proti kateremu sem se eno leto borila s kemoterapijo in obsevanji,« je pred leti razkrila razlog kolapsa na odru. Tudi da se je pred leti že borila z rakom, a se je zdaj očitno vrnil. Močnejši in zanjo nepremagljiv.