Po skoraj četrt stoletja predstavlja uspešnico

Leta 2015 je začel ponovno nastopati kot samostojni izvajalec ter snemati nove pesmi. FOTO: SVEN PUŠNIK

Glasbenikprihaja iz Prlekije in je profesionalno glasbeno kariero začel leta 1985 kot pevec top skupine Vulkan iz Čakovca. Leta 1986 se je pridružil skupini Komet iz Ptuja in z njo posnel pesmi Ana, Če sama boš ostala in Pozabi. Leta 1987 se je pridružil legendarni prekmurski skupini Magnet, z njo je posnel številne uspešnice, kot so Jutri sin vaš bo postal vojak, Bodi srečna, Julija, Oženil se bom, Danes je tvoj rojstni dan, Vrni se domov, Helena in mnoge druge. Z Magneti je prepotoval velik del sveta, trikrat so namreč gostovali v Avstraliji, nastopali pa so tudi domala po vsej Evropi.Leta 1992 je zapustil Magnete in se odločil za samostojno kariero, ki so jo zaznamovale uspešnice Nekdo mi krade sanje, Poljubi me nežno, Domače polje in številne druge. Leta 2015 se je po večletnem premoru vrnil v glasbene vode. Ves čas pa večinoma predstavlja skladbe, ki jih je posnel v prejšnjem stoletju. Zdaj pa najuspešnejši prleški pevec predstavlja balado Preden greš, ki jo je posnel s skupino Holly band, ki jo je ustanovil leta 1997. Skladbe takrat niso promovirali, zato se je odločil, da jo posname na novo ter jo predstavi poslušalcem.»Pesem govori o koncu ljubezenske zveze, s katero smo se v življenju že vsi srečali. Takrat ni več pomembno, kdo je kriv, treba je ohraniti lepe spomine, slabe pozabiti ter obrniti nov list v življenju,« je povedal Balažič, ki je v mlajših letih igral klarinet in saksofon, ki pa ju je po letu 1979 moral opustiti, ker je imel hudo prometno nesrečo, ki pa jo je čudežno preživel.