Po Siddharti še parašportniki

Ekipa, ki je sodelovala pri pripravi spota. FOTO: MIHA DEISINGER

Parašportnike smo želeli v prvi vrsti predstaviti kot vrhunske športnike.

Ob mednarodnem dnevu invalidov so na svoj račun prišli tudi športniki invalidi. Po zaslugi sodelovanja med režiserkoin Zvezo za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite je nastal promocijski spot, ki odmeva v ritmu Trkajevega komada Ta Tempo, ki je prav tako ugledal luč sveta letos in je uradna himna parašporta.Začel je nastajati leta 2019, v njem so nastopili parašportnikiinter trenerjain. »Športni duh ne izbira telesa je sporočilo, ki gre čez meje vsega. Športnika ne opredeljuje na invalidnost ali neinvalidnost, spol, rasa ali starost. Parašportnike smo želeli v prvi vrsti predstaviti kot vrhunske športnike, ki s svojo energijo, izrazitim fokusom in predanostjo niso prav nič drugačni,« je povedala Enya Belak, ki se je proslavila tudi z režijo videospotov za Siddharto, poskrbela je za idejo, režijo in soprodukcijo spota Meddrevesa, za nameček pa je bila režiserka glasbenega videospota A.M.L.P.»Največje težave nam je povzročal le zapor v bližini fakultete za šport, ki nam zaradi blokade sistema ni omogočal snemanja z dronom. Tega pripetljaja ni nihče predvidel, zato smo morali na dan snemanja poiskati nove lokacije, ki so bile dovolj oddaljene od zapora, da smo lahko posneli nekaj zračnih kadrov. To je čar filmskega ustvarjanja. Lahko si še kako dobro pripravljen, pa te še vedno presenetijo stvari, na katere sploh ne bi pomislil,« je še dodala Belakova.