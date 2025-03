Po pripetljaju z radarjem se je moral znani Slovenec ukvarjati z opeklino

Glasbenikom se pogosto dogaja, da so v naglici ravno takrat, ko je tega najmanj treba. Nobena izjema ni niti Renato Leber, ki ustvarja kot Štajerski Brendi. Slednjemu se rado mudi, zato so srečanja z angeli v modrem neizogibna. Izvedeli smo, da ga policisti občasno ustavijo zaradi prekoračitve hitrosti in ne gre vedno zgolj za opozorila. Glasbenik nam je zaupal, da je nedavno spet pritisnil na plin in omejeno hitrost prekoračil za 10 kilometrov na uro. Posledično je prejel plačilni nalog in nekaj kazenskih točk. »Dejansko sem naredil prekršek s preveliko hitrostjo, sicer moja ni bila preveč prekoračena, a vendarle jo je zabeležil radar. Ker je tam, kjer so me ujeli, res nižja omejitev hitrosti od tiste, ki sem jo imel jaz, nisem vlagal pritožb. Plačal sem polovični znesek, kot nalaga zakonodaja, in je zadeva končana,« pravi. Čeprav je kazen plačal brez kompliciranja, ga je situacija vendarle razjezila, saj načeloma ni objesten in nevaren voznik, celo mudilo se mu ni tokrat.

Pevec s pravim imenom Renato Leber bo v bodoče pazljivejši.

»Enostavno sploh nisem bil pozoren in nisem opazil, da peljem prehitro. Ko sem ugotovil, je bilo že prepozno, je že piskal radar,« pojasni. Slabe volje ni stresel nad policisti, ampak se je ustavil v nekem bifeju in se potolažil z vročo kavo. A tam je šele sledila slaba volja, saj se je za nameček polil in opekel. »Priznam, da sem precej na glas zaklel. Kaj pa naj bi drugega, saj me je močno speklo. K sreči sem se polil po levi roki, ne po desni, tako da kljub vsemu kot desničar kolikor toliko lahko normalno delam in pišem. Na srečo nisem utrpel kakšne hude opekline, pomagala sta hladen obkladek in zavoj,« še pove. Med slabo voljo v bifeju in tihem preklinjanju je začel resno razmišljati o tem, da bi lahko po vsem doživetem napisal skladbo, v kateri ne bi izostale zgodbe o kaznih. »To se mi sploh ne zdi slaba ideja. Pa še zaslužim lahko z njo po vseh plačanih položnicah,« se še pošali.