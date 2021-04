Po prestižni kipec v supergah

Končno nekaj blišča na rdeči preprogi: igralka Halle Berry in glasbenik Van Hunt

Dobitnici oskarja: za glavno vlogo Frances McDormand in za stransko vlogo Youn Yuh Jung Fotografije: Chris Pizzello/REUTERS

oskarje so prejeli Nomadi.

Zaradi epidemije, ki je okrnila celotno družabno življenje, so bili letošnji oskarji izjemno težko pričakovani, saj so v dogajanje končno spet vnesli nekaj blišča, ki smo ga vajeni v zvezdniškem svetu, čeprav je bil ta zaradi situacije s covidom-19 nekoliko okrnjen.Prireditev je potekala na več lokacijah, ne le zgolj iz slovitega gledališča Dolby v Los Angelesu, ne vsem všečno osrednje prizorišče pa je bila slovita železniška postajaUnion Station, sicer prizorišče številnih kultnih filmov, denimo Iztrebljevalca (1982) in Bugsyja (1991).Tudi brez ličilKljub temu da je bilo gostov manj kot običajno, zvezdniških imen ni primanjkovalo, saj so v dvorani poleg nominirancev sedeli tudi številni slavni filmski obrazi, ki so imeli nalogo podeliti prestižno filmsko nagrado v kateri od kategorij, med njimiin. Blišč rdeče preproge, ki smo ga tako željno čakali, v letu epidemije ni izostal: zvezdnice so navduševale v elegantnih enobarvnih večernih toaletah in z dragimi modnimi dodatki, kot je bila ogrlica mlade zvezde, katere vrednost naj bi dosegala vrtoglavih pet milijonov evrov!Opaziti je bilo trend modne preprostosti, ki se vedno bolj prebija tudi v najbolj prestižne kroge. Ekološko ozaveščeni igralec Joaquin Phoenix je prišel na dogodek v enakem smokingu kot lani, ameriški glasbenikse je po rdeči preprogi sprehodil v kroksicah, ena od glavnih zvezd večera, režiserkapa je k večerni obleki obula bele superge, na dogodek pa je prišla popolnoma nenaličena. Režiserka Dežele nomadov in dobitnica oskarja za najboljšo režijo se je na podelitvi zapisala v zgodovino kot druga režiserka, ki je kdaj prejela prestižni kipec, in prva dobitnica nebelskega rodu.Anthonyja Hopkinsa ni biloDežela nomadov je skupno prejela tri zlate kipce, poleg oskarja za režijo tudi oskarja za najboljši film in glavno žensko vlogo.Slednji je romal v roke samosvoje filmske zvezde, ki je tako postala lastnica že tretjega oskarja za igro, in ji do rekorda, ki ga še vedno držis štirimi kipci, manjka le še ena zmaga, kot producentka Dežele nomadov pa je bila resnično zmagovalka večera. Oskarja za glavno moško vlogo je prejelza film Oče, ki pa se prireditve ni udeležil in je tako oropal gledalce in udeležence za dramatičen zaključek, ki so ga s podelitvijo igralskih oskarjev čisto na koncu dogajanja načrtovali snovalci podelitve.Čeprav ni nič čudnega, da je igralski veteran 30 let po filmu Ko jagenjčki obmolknejo (1991) znova prejel najvišje priznanje za igro, pa ob konkurenci, pokojnem, ki je veljal za favorita, nagrade, kot je povedal v posnetku na instagramu, ni pričakoval.Solze in smeh, dobitnik oskarja za najboljši tuji celovečerni film, je imel najbolj pretresljiv zahvalni govor večera. Režiser filma Nažgani se je ob prejemu kipca zahvalil najstniški hčeri, ki je zaradi nepazljivega voznika, ta se je med vožnjo ukvarjal z mobilnim telefonom, izgubila življenje v prometni nesreči.Najbolj zabavna nominiranka večera je bila 74-letnaKipca sicer res ni dobila, se je pa gledalcem vtisnila v spomin s svojim smislom za humor, ko je med prireditvijo uganila naslov znane pesmi, po kateri je spraševal DJ, in za nameček nanjo še zaplesala. Za nagajivo muzanje zbranih je poskrbela prejemnica oskarja za stransko žensko vlogo, korejska igralka. Na laskanje Brada Pitta, producenta filma Minari, za katerega je prejela kipec, je zbodla zvezdnika, kje je bil, ko so snemali film.