Po opustošenju pomaga domačim, oktobra pa Alya pripravlja velik dobrodelni koncert (VIDEO)

Pevka Alya večino poletja preživi na morju v Dalmaciji, ob koncih tedna pa se vrača domov na odre. Te dni je oboževalce razveselila z novo skladbo in tudi videospotom z naslovom Zdaj in za vedno. Z njo je najavila dobrodelni koncert za pomoč prizadetim v letošnjih poplavah v Savinjski dolini. Ta bo 19. oktobra v Športni dvorani Mozirje, njeni gosti pa bodo med drugimi Jan Plestenjak, Modrijani, Erosi, Kvatropirci in Dejan Dogaja.

Glasbo za živahno pesem Zdaj in za vedno je napisal Raay, besedilo je delo Roka Lunačka. Skladba govori o prvi ljubezni.

»Vsi poznamo tisti neznansko dobri občutek, ko se zaljubiš do ušes in veš, da je to lahko tisto pravo,« pravi Alya, ki verjame, da je ljubezen tista, ki nas nekako bodri, da z lahkoto premagamo celo najtežje ovire v življenju. Tudi sama je hvaležna življenju, hkrati pa s pozitivnostjo privablja vanj vse dobro. »In tudi ta moja nova pesem Zdaj in za vedno pripoveduje o hvaležnosti. Pravijo, da če želiš v svoje življenje privabiti dobro, kar koli že to je, se moraš obnašati, kot da vse to že imaš,« pravi Mozirjanka. In ljubezen, po kateri hrepenimo vsi, se čuti tudi v njenih pesmih in to čutijo tudi poslušalci

Te dni je oboževalce razveselila z novo pesmijo.

Dobrodelni koncert

»Takšno ljubezen si želi začutiti pravzaprav vsak, vsaj enkrat v življenju. Na neki način po taki ljubezni vsi hrepenimo. Velikokrat tudi slišimo, da smo popolni in izpolnjeni šele, ko najdemo svojo drugo polovico, pa čeprav ni ravno tako, saj se čisto vse začne pri nas samih. Najprej moramo ljubiti sebe in se spoštovati. Ko pa v življenju najdemo partnerja, ob katerem smo najboljša verzija sebe, ob njem rastemo, zorimo in se učimo,« pravi priljubljena pevka, ki je za novo pesem posnela videospot in zato izbrala različne lokacije po Sloveniji, prizori s plaže pa so nastali v italijanskem Lignanu.

V videospotu lahko vidimo tudi plesalca in koreografa Miho Perata, ki je sodeloval v šovu Zvezde plešejo, Alyino prijateljico Martino Švab Plankelj s hčerko in sinom ter Alyine učence iz glasbene šole Pop Music Center. Alyo so nedavne katastrofalne poplave zelo prizadele, saj je doma iz Mozirja, kjer so se številni njeni domači, prijatelji in znanci prav tako znašli v stiski.

»Številne sem takoj po poplavi poklicala, z nekaterimi smo skupaj jokali. Ker drugače ne znam, pa sem se odločila, da pristopim na pomoč vsem v obliki dobrodelnega koncerta, katerega ves izkupiček bo namenjen tistim, ki so bili prizadeti v poplavah v moji Savinjski dolini,« še pove pevka, ki upa na odličen obisk koncerta.