Po operaciji odkril Madonno, zdaj izgubil bitko z rakom

Brez njega bi bila svetovna glasbena krajina precej drugačna. Seymour Stein, podpredsednik ameriške založbe Warner Bros Records in soustanovitelj založbe Sire, je namreč odkril Madonno in benda Ramones ter Talking Heads ter z njimi podpisal njihove prve snemalne pogodbe. Poleg tega je Amerika zaradi njega spoznala skupine, kot so The Cure, The Smiths in Depeche Mode. »Vedno je bil nekaj korakov pred vsemi,« je dejal Gary Kurtfirst, menedžer skupine Talking Heads. A ta skoraj preroški dar je odšel. V svojem 81. letu je namreč Seymour izgubil večletno bitko z rakom.

Komercialni uspeh dosegel z Madonno

Glasba je bila zanj življenje. To je vedel že kot devetletni fantič, pri 13 letih je začel pisati glasbene ocene za revijo Billboard magazine. Leta 1966, pri svojih 24, je z Richardom Gottehrerjem ustanovil glasbeno založbo Sire Records, ki je začela v 70. letih minulega stoletja počasi spreminjati oziroma bogatiti glasbeno krajino. Na predlog žene Linde je 1975. prisluhnil vaji neznane skupine Ramones. Nato je z njimi podpisal pogodbo in izdal njihov prvi album – sledilo jih je še 10. K svoji založbi je pritegnil tudi Talking Heads, ki so pod Seymourjevo taktirko postali eden najbolj uspešnih in dobičkonosnih bendov založbe. A največji komercialni uspeh je nedvomno dosegel z Madonno.

Pogodbo sta podpisala kar v bolnišnici. FOTO: Wikipedia

Na začetku 80. let, ko je v bolnišnici okreval po operaciji srca, je slišal njen demo posnetek. »Všeč mi je bil njen glas, občutja, ki jih je zbudila, všeč mi je bilo njeno ime.« Poslušal ga je še enkrat. In še enkrat. V svojem navdušenju ni mogel čakati, da se spet postavi na noge, za srečanje se je dogovoril kar v bolnišnični sobi. »Ni je zanimalo poslušati o tem, kako všeč mi je bil njen posnetek. Preskočila je leporečenje in takoj prešla k bistvu, koliko ji bom plačal. Običajno sem okoli neznanih glasbenikov previden, a ona je imela več odločnosti kot štirje moški skupaj.« Zato je sklenil tvegati, njenemu ostremu jeziku navkljub, in je za 45 tisočakov kar na bolnišnični postelji podpisal pogodbo za tri njene single z možnostjo snemanja albuma