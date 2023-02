Po ogledu te grozljivke je bilo ljudi še več dni strah (FOTO)

Kanadskemu filmskemu ustvarjalcu Kylu Edwardu Ballu se je življenje v nekaj kratkih mesecih obrnilo na glavo. Iz tako rekoč neznanega filmarja, ki je na youtubu objavljal kratke filmčke, ki so sloneli na opisih nočnih mor njegovih sledilcev, je postal senzacija, saj mu pripisujejo enega najbolj grozljivih filmov vseh časov.

V nekaj mesecih je dosegel vse, o čemer sanja vsak filmar. FOTO: Osebni arhiv

Eksperimentalna grozljivka Skinamarink, ki jo je v le sedmih dneh z izposojenimi starinskimi kamerami posnel v družinski hiši, kjer je odraščal, je gledalce skoraj paralizirala od strahu. V podobnem duhu jo opisujejo tudi recenzije v revijah in na spletnih portalih.

Preprosta zasnova

Nočna mora pri belem dnevu. Vzdušje popolne groze. Tako zloveščega filma že celo večnost ni nihče posnel. Nedvomno najboljša grozljivka vseh časov. Film se ti zažre v dušo kot noben drug. To so le nekatere izmed ocen srhljivke, ki je sredi januarja prišla v izbrane ameriške kinematografe, najbolj korajžni gledalci pa so si jo že pretakali tudi doma prek spletne strani Shudder. In se, tako so pisali v komentarjih, zaradi nje spet začeli bati teme.

Grozljivka Skinamarink paralizira gledalca. FOTO: twitter

»Groza ob filmu je iz sobe posrkala ves zrak,« piše eden, drugi dodaja, da je film spet prebudil njegove otroške strahove, za katere je menil, da se jih je znebil. Tretji pa, da ga je občutek tesnobe preveval še več dni.

Zasnova filma, ki po svetu očitno seje strah, je preprosta. Kamere sledijo bratcu in sestrici, ki se zbudita sredi noči in ugotovita, da so njuni starši izginili. Podobno so izginila okna in vrata, ostala sta torej ujeta v prostoru brez izhoda. Kar pa je šele začetek groze, ki se v uri in 40 minut dolgem filmu le stopnjuje. Filmar je črpal iz svojih sanj, ki so se mu v otroštvu ponavljale. In mu bodo prinesle bogastvo. Kajti čeprav je film posnel ob skoraj ničnem proračunu 14 tisočakov, je v kinoblagajne prinesel že skoraj milijon in pol. »Vse, o čemer vsak nadobudni filmar sanja, da se mu bo morda zgodilo, se mi je zgodilo v le nekaj mesecih. Vse razen oskarja,« je dejal Ball in priznal, da že spoznava tudi nekoliko manj prijetne plati nenadne slave.

7 dni je snemal film, ki je do obisti prestrašil svet.

»Moral sem izbrisati svoj instagram profil, saj sem se začel utapljati v vseh sporočilih. Želel sem odgovoriti na vsako sporočilo, ki sem ga dobil, a to fizično ni mogoče. Bilo jih je absolutno preveč. Zato sem preprosto tvitnil, da mi je žal, a da vsem pač ne morem odgovoriti. Nekdo si je dal celo narediti tetovažo​ Skinamarink. A to je znak, da jim je bil všeč film, kar me navdaja z globokim zadoščenjem. Na nekaj takega te nič in nihče ne more pripraviti.«