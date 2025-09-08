ŽALOSTNA VEST

Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi

Pogreb bo v prihodnjih dneh.
Fotografija: Challe Salle. FOTO: Osebni arhiv
Challe Salle. FOTO: Osebni arhiv

S. N.
08.09.2025 ob 09:10
S. N.
08.09.2025 ob 09:10

Minuli konec tedna se je kot blisk razširila vest o odpovedi novembrskega koncerta Saše Petrovića oz. Challeta Salleta, ki se trenutno mudi v ZDA. 

Organizatorji so namreč sporočili, da se je raperju zaradi »novih glasbenih priložnosti« podaljšalo potovanje v ZDA, hkrati pa se intenzivno posveča snemanju novega albuma. Zato naj ne bi imel dovolj časa, da bi s svojim novim bandom pripravil koncert na ravni, ki si jo želi – in ki jo pričakujejo njegovi oboževalci.

Poslovil se je dedek Nikola

Kljub temu da se je glasbenik v ZDA udeležil tudi sestričnine poroke, pa te dni nima razloga za veselje. Izgubil je namreč dedka. »Hvala vsem za podporo in lepe besede ob izgubi našega dedka. Deda Nikola je bil oče od moje mame in to nam v teh dneh veliko pomeni,« je sporočil na družbenih omrežjih. Dodal je, da še nekaj dni ostaja v ZDA, potem pa odhaja na pogreb v Beograd. 

»Doma bo poleg družine moj fokus na izidu novega albuma, ki je v planu 15. 10. 2025. Z ekipo se že od januarja trudimo, da bo album nekaj posebnega in da ne bo zamude. Čaka vas 15 novih pesmi za 15 let kariere, od tega so 3 singli so že izšli – Kemija, Gucci & Hollywood, kmalu pride še četrti. Žal mi je za odpoved jubilejnega koncerta, ampak časovno se vse skupaj nikakor ni izšlo. Ko izide album, naredimo nov plan. Hvala za razumevanje in pazite nase in na svoje,« je še sporočil svojim oboževalcem.

Komentarji:

