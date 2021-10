Po letu in pol končno premiera novega Bonda

Vendar prihaja v kina. FOTO: Press

minut traja novi Bond, za četrt ure je daljši od doslej najdaljšega Spectre.

Nervozno čakanje je trajalo leto in pol, medtem je bil datum premiere kar trikrat zamaknjen, zdaj pa bo bondijada na olajšanje filmskih ustvarjalcev in navdušenje oboževalcev tajnega agenta 007 vendar zaslišala pok startne pištole!V londonski dvorani Albert Hall se bodo danes naposled zatemnile luči, na velikem platnu pa bo svetovno premiero doživel 25. film iz franšize, Ni čas za smrt, ki je hkrati poslovilni spevv tej ikonski vlogi, v kateri je skupno nastopal kar petkrat. V četrtek se bo film začel vrteti tudi drugod po Angliji, premierno pa si ga bodo lahko ogledali tudi slovenski filmoljubci.Na nobenega Bonda nismo tako dolgo čakali, kar šest let. Zaradi pandemskega prestavljanja se je zdelo, da se premiera zamika v nedogled. Po prvotnih načrtih bi namreč moral priti v kina že aprila lani, a so datum zaradi covida-19 zamaknili v november in nato na letošnji april, četrti poskus pa se je vendar izkazal za uspešnega.Morda celo več kot uspešnega, vsaj če sodimo po predprodaji vstopnic na Otoku, ki obljublja najbolj bombastični popremierni konec tedna od začetka pandemije. Zaradi vrtoglavega zanimanja je morala kinoveriga Vue, ki bo vrtela film o agentu 007 na vseh svojih 91 lokacijah po Otoku, celo najeti dodatno osebje. »V pičlih 24 urah smo v predprodaji prodali več kinovstopnic, kot smo jih za Spectre v celem mesecu,« je dejal, prvi mož kinoverige, ki sicer priznava, da temu morda botrujejo spremenjene navade ljudi, ki smo se navadili kupovati prek spleta, a je vseeno prepričan, da bo prihajajoči film vsaj drugi najuspešnejši, če ne kar najuspešnejši bondovski film.V novem nadaljevanju nas filmarji popeljejo na Jamajko, kamor se je Bond umaknil iz aktivne službe, a njegov upokojenski mir ne traja prav dolgo. Poišče ga namreč njegov stari prijatelj iz Cie Felix Leiter v podobiin ga prosi za pomoč pri misiji reševanja ugrabljenega znanstvenika. A se naloga izkaže za precej bolj zahrbtno, kot so pričakovali, saj se mora Bond, ki ga reševanje popelje tudi v Italijo in na Norveško, soočiti s skrivnostnim nasprotnikom Safinom – upodobil ga je–, ki je oborožen z nevarno novo tehnologijo. To je okvirna zgodba novega filma, za katerega tudi glavna junak in antijunak upata, da bo pomagal kinematografiji, da se postavi na noge.»Okoli tega filma je zrasel kup pričakovanj. Sam verjamem v kino in upam, da bo film dal kinu nov zagon, ki ga nujno potrebuje. Kino mora ostati, in če bom sam nekoliko pripomogel k temu, mi bo to v veliko zadoščenje,« je dejal Craig. Oskarjevec Malik pa je dodal, da je obisk kina eno največjih razvedril, kar jih imamo, in ga ne smemo izgubiti. »Če bo film pripomogel k temu, da se bodo ljudje začeli vračati v dvorane, ki smo jih ljubili, bo zame to čast in privilegij.«Film bo premierno zaživel šele danes, drugod po svetu v prihodnjih dneh, vseeno pa se že nekaj časa ugiba, kdo bi znal naslediti Craiga. Precej visoko na stavnicah kotira, ki smo ga pogosteje gledali v vlogah zlobnežev in antijunakov, producentkapa ne izključuje možnosti prvega temnopoltega Bonda, za kar bi bil nadvse primeren šarmantni. Vse več pa je tudi namigov o povsem svežem pristopu k franšizi, in sicer da bi moškega glavnega junaka zamenjala vohunka, morebiti, ki v Ni čas za smrt igra Bondovo sodelavko, novo vohunko MI6.