Po enajstih letih osupnil hip hop sceno

Doša je izdal svoj drugi album z naslovom Izpoved razočaranega uma: tok misli. FOTO: DAVID FILIPOVIĆ

Po odmevnem koncertu v živo, ki ga jez bendom pred kratkim uspešno izpeljal v ljubljanskem Kinu Šiška, je domači raper izdal svoj drugi album z naslovom IRU: tok misli ali daljše Izpoved razočaranega uma: tok misli. Koncert je bil njegov najboljši do zdaj, pravi, da takega benda še ni imel in tudi Doše še nismo videli tako suverenega in osredotočenega na odru kot zdaj. Enostavno je dostavil svojo glasbo, neposredno in s polno močjo. Med samim koncertom pa je na presenečenje mnogih naznanil, da ima nov album, ki je na voljo na njegovi spletni strani.To je njegov drugi album, ki ga je izdal v dvajsetih letih delovanja na sceni, na njem pa poleg neslišanih stvari lahko najdemo še skoraj vse pesmi, ki so izšle po dvojnem albumu in prvencu Memento mori. Najljubši raper tvojega najljubšega raperja, kot mu mnogi radi pravijo, med drugim predstavlja še skladbo K klikne. Ima lahkotnejšo vsebino in se razlikuje od zadnjih dveh, ki sta s prstom jezno kazali na vladajoče politike. Doša je v javnost poslal glasbeno-producentski izdelek in nam razkril, da se tudi na hip hop sceni lahko kosa z največjimi.Raper, ki nikoli ni skrival svoje kritike do domačih glasbenikov, tudi raperjev, se sicer ne ukvarja zgolj z glasbo, temveč z vsem, kar je povezano s snemanjem in montiranjem. »Rad montiram, uživam v tem, če uspe. Posnel in montiral sem tudi svoj videospot in pri tem sem užival,« je nekoč povedal.