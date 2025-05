Po dveh letih ga je Plestenjak predstavil javnosti (FOTO)

Neobremenjen s trendi in zelo pozitivno naravnan, priljubljeni pevec Jan Plestenjak predstavlja težko pričakovani album z naslovom Vse bo, vse bo, ter najnovejšo skladbo z njega, ki jo je naslovil Poletje je prekratko. Jan, ki je bil sam aranžer in producent, pove, da so mu skladbe narekovale zvočno podobo novega albuma. Rdeča nit ob ustvarjanju besedil in glasbe je bila pozitiva in upanje. Začelo se je že z uspešnico Delam se, delam se, s prihajajočega digitalnega albuma pa so sicer izšli štirje singli, vsi pospremljeni tudi z videospoti. Na album je umestil tudi pesem Do zadnje kaplje, kar pomeni, da je nastajal kar dve leti, in sicer v Janovem studiu ter v studiu Jork v Dekanih.

Novi videospot spominja na poletje, brezskrbnost, užitke in pozitivo. FOTO: NEO VISUALS

V začetku leta je izdal Valentinovo pesem, ki ima poseben čar tudi zaradi sodelovanja s simfoniki. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Njegovo srce greje postavna Tadeja. FOTO: INSTAGRAM

»Vedno je v vsakem besedilu tudi delček mojih zgodb. V nekaterih več, v nekaterih manj. Sta pa na albumu dve pesmi, ki sta popolnoma moji zgodbi. Kateri dve? Tega ne povem,« je skrivnosten glasbenik, ki nam je zaupal, kako se počuti ob poslušanju nove skladbe, ki opeva najtoplejši letni čas. »Ko poslušam pesem Poletje je prekratko, si vedno predstavljam, da se na poletni dan brez skrbi in odvečnih misli vozim v avtomobilu. Kot se nam poletje vedno zdi prekratko, se nam zdijo tudi vsi lepi trenutki. Zato ne smemo pustiti, da nam spolzijo skozi prste, temveč jih moramo stisniti v pest in jih vdihniti! Brez predsodkov in strahu,« še pove. Leto 2025 se je za priljubljenega glasbenika začelo zelo glasbeno obarvano, čeprav je brez velikega pompa v svet poslal skladbo z naslovom Valentinova pesem, ob tem pa je priznal, da je tudi zanj letos vse drugače. »Ob sebi imam osebo, ki mi zelo veliko pomeni, in sva ustvarila skupen dom. Lepo nama je,« je povedal o svoji ljubezni, nekdanji teniški igralki ​Tadeji Majerič.