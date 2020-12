Po desetih letih znova snema

V baladi se lahko najdejo številni posamezniki.

Glasbenicaje aktivna že od mladih nog, saj se je izobraževala v Glasbeni šoli Velenje, pozneje se je učila igrati frajtonarico priin. Leta 1998 je začela peti v Ansamblu Skornšek in z njim sodelovala šest let, nato pa se je zaželela preizkusiti še na samostojni glasbeni poti. Prve skladbe ji je napisalpa je med drugim napisal njeno največjo uspešnico z naslovom Veš, oče. V letih 2005 in 2006 je v Ansamblu Mateja Moguja med porodniškim dopustom nadomeščala njihovo pevko ter z njimi posnela tri skladbe. Leta 2008 je kot pevka sodelovala s skupino Harmony in z njo posnela skladbo Ljubezen z morja.Pri založbi Mandarina je izdala albuma Tudi zate sonce sije (2003) in Mamici, vse najboljše (2009). Pred enajstimi leti, ko je postala mamica, je dala glasbo na stran in se posvetila materinstvu. Zdaj, po več kot desetih letih, pa se vrača na sceno s skladbo z naslovom Lažem, za katero je že posnela videospot. »V baladi se lahko najdejo številni posamezniki. Poslušalcem sporočam, naj življenje živijo tako, kot ga želijo in čutijo, in ne tako, kot ga krojijo drugi,« je povedala simpatična Velenjčanka. Glasbo in aranžma za pesem je napisal, besedilo pa