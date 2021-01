Po 36 letih na vrh lestvic

9,2

- milijonkrat so jo zavrteli v božičnem tednu.

Končno se je skladba, ki jo poslušamo ob vsakem božiču, zavihtela na prva mesta glasbenih lestvic v Združenem kraljestvu, in to 36 let po nastanku.Last Christmas, ki jo je spisal in produciral, izvedel pa duet Wham, v katerem je bil poleg Michaela še, je luč sveta ugledala leta 1984, a na prvo mesto ni prišla zaradi skladbe Do They Know It's Christmas? Band Aida. A ob četrti obletnici Michaelove smrti je skladba vendarle prišla na prvo mesto, v božičnem tednu so jo zavrteli kar 9,2-milijonkrat. Tako je postavila nov rekord za najdaljši čas, ki ga je potrebovala, da se je zavihtela na prvo mesto lestvic; dosedanji rekorder je bils skladbo (Is This The Way To) Amarillo, ki je postala številka ena leta 2005 po 33 letih in štirih mesecih.No, Last Christmas je bila v Združenem kraljestvu pet tednov številka dve, prav tako na Irskem, v Nemčiji in Italiji, na prvem mestu pa je bila na Danskem, v Sloveniji in na Švedskem. Mimogrede: George Michael, ki je deloval kot skladatelj, producent, pevec, in Andrew Ridgeley sta kot Wham med letoma 1982 in 1986 prodala več kot 25 milijonov plošč.Sicer pa Last Christmas ni edina božična klasika, ki ji je končno uspelo priti na vrh glasbenih lestvic: prejšnji mesec je to uspelo tudi skladbi All I Want For Christmas Is You, in to 26 let pozneje.