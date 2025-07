Po 30 letih spet v Ljubljani

V novi uprizoritvi, ki bo 4. in 5. julija ob 19. uri na sporedu v okviru 73. Ljubljana Festivala, bodo nastopili študentje Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z ljubljansko Opero. Opera, ki jo je Monteverdi dokončal leto dni pred svojo smrtjo, velja za prvo operno delo, zasnovano na resničnih zgodovinskih dogodkih.

Avtor libreta Giovanni Francesco Busenello je po zgledu rimskih zgodovinarjev ustvaril dramo o premeteni Popeji, ki z erotičnim šarmom in politično manipulacijo osvoji cesarja Nerona in si utira pot do prestola. Tokratna postavitev v režiji Eve Hribernik in pod dirigentskim vodstvom Egona Mihajlovića, ki je z isto opero v Sloveniji nazadnje dirigiral v sezoni 2016/17 v Mariboru, prinaša redko priložnost za vpogled v zgodovinsko izvajalsko prakso.

Zasedbo sestavljajo mladi pevci akademije za glasbo: Popejo bosta upodobili Katarina Zorec in Talita Sofija Komelj, v vlogi Nerona se bo predstavila Ireneja Nejka Čuk, Oktavijo bo pela Alessandra Tessaro, Otona gost Velten Schroeter, modrega Seneko pa Blaž Stajnko. Monteverdijeva mojstrovina ostaja večna prav zato, ker kljub baročnemu okrasju pripoveduje o ljudeh, kakršne poznamo tudi danes.