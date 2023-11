Po 118 dneh igralci iz stavke zmagovalno

»Pojdimo nazaj na delo!« so konec tedna odzvanjali radostni vzkliki igralcev, ki so po približno štirih mesecih stavke naposled dosegli načelni dogovor s filmskimi in televizijskimi studii. »Ali se še komu pleše?« Octavia Spencer ni mogla skriti navdušenja po koncu stavke, s katero so želeli doseči boljša, pravičnejša plačila za svoje delo, bolj pravično porazdelitev dobička od naknadnih predvajanj na pretočnih platformah ter se zaščititi pred umetno inteligenco, ki je začela ogrožati umetniške poklice.

Po oceni sindikata je skupna vrednost nove kolektivne pogodbe za igralce vredna več kot milijardo ameriških dolarjev.

Jamie Lee Curtis je dodala, da se »vztrajnost splača«. In vztrajni so nedvomno bili, filmska produkcija in vsi dogodki, ki so le na daleč dišali po igralski umetnosti, so namreč stali dolgih 118 dni. S tem se je stavka v hollywoodsko zgodovino vpisala kot najdaljša v obstoju igralskega ceha.

Po koncu stavke že prva svetovna premiera filma Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Kolesje za boljši jutri ustvarjalcev v filmski industriji so sicer zagnali scenaristi, ki so v želji po boljših delovnih razmerah in višjih honorarjih že maja odložili svoja pisala. 14. julija se jim je pridružilo še okoli 60.000 članov igralskega ceha, kar je pripeljalo do skoraj popolne prekinitve vse filmske in televizijske produkcije. Do 27. septembra, ko so po 146 dneh scenaristi dosegli želeno v najpomembnejših točkah, je bila to prva skupna stavka ameriških igralcev in scenaristov v več kot 60 letih.

Zgodovinska pogodba

Podrobnosti nove kolektivne pogodbe med igralci in studii sicer niso znane. A za triletno obdobje naj bi si izpogajali sedem odstotkov višje plače, kar je dva odstotka več, kot je uspelo scenaristom. Poleg boljšega plačila bodo dobili tudi višji delež od predvajanja pretočnih vsebin in še nekaj drugih ugodnosti.

Dogovor prinaša zvišanje pokojnine in prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Dogovor jim prinaša tudi zvišanje pokojnine in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Zaščiteni bodo tudi pred zlorabo in izkoriščanjem umetne inteligence, med drugim bodo morali studii prositi vsakega igralca posebej, ali lahko z umetno inteligenco vstavijo njegovo podobo v filme ali nadaljevanke. »Res lahko slavimo to pogodbo,« je zadovoljna predsednica sindikata SAG-AFTRA Fran Drescher, ki je izrazila olajšanje, da se jim je vztrajnost obrestovala z zgodovinsko pogodbo v pravem trenutku.

Zmago so seveda slavili, čeprav časa za praznovanje ni bilo prav veliko. Novica o koncu stavke je namreč komaj obredla svet, ko so v Londonu že razvili rdečo preprogo svetovne premiere filmske predzgodbe Iger lakote, filma Balada o pticah pevkah in kačah. Še v tem mesecu naj bi ponovno stekla produkcija Deadpoola 3, Gladiatorja 2 in več drugih filmov. Konec stavke pomeni tudi, da si igralci že lahko začnejo izbirati večerne toalete za sezono podeljevanja filmskih nagrad, ki je tik pred vrati.