Plestenjak kljub nedavnemu razhodu z Laro še verjame (VIDEO)

Jan Plestenjak, ki je pretekli mesec praznoval okroglih 50 let, predstavlja novo glasbeno poslastico, za katero priznava, da je najbolj avtobiografska do sedaj. Skladba Do zadnje kaplje tako, kot pravi sam, predstavlja njegov način življenja – intenzivnost na vseh področjih, sploh v ljubezni, kar pa odlično povzame tudi spremljajoči videospot.

»Do zadnje kaplje pijeva, kar da nebo; do zadnje kaplje pijeva, naj bo, kar bo,« v novi skladbi prepeva večno šarmantni Jan. Čeprav je za njim težko obdobje, to ni zaustavilo njegove ustvarjalne žilice, ampak ga je dodatno spodbudilo k pisanju nove skladbe, prek katere želi predati zanj najpomembnejše sporočilo življenja.

»Pesem govori o tem, kako je treba ljubezen, življenje izpiti do zadnje kaplje. Vse, kar nam ponuja. Vse najlepše stvari. Ne se bati, ne moreš biti nenehno le ziheraš. Tudi če si kdaj ranjen, je vredno imeti brazgotino, zato da imaš življenje polno okusov in barv,« pravi pevec, ki kljub nedavnemu razhodu z lepo Laro še verjame v ljubezen. Skladbo je v celoti napisal sam, režijo videospota pa tokrat prevzel njegov prijatelj Mitja Božič, ki v njem tudi nastopa. Ob Janu lahko vidimo lepo srbsko manekenko Ano Kostić, ki jo je izbral iz prav posebnega razloga. »Želeli smo prikazati milino in eleganco ženske, ne le njen seksapil. Ana ima vse to in zato sem jo tudi izbral. Morda je razlog, da je v svojih tridesetih in tako lažje pokaže tudi druge nianse,« razloži glasbenik in doda, da je bilo snemanje zaradi njene profesionalnosti lažje.