Plestenjak povedal, kateri znani in slavni mu gredo na živce

Jan Plestenjak, ki po premoru ponovno koncertira, je tokrat gostoval v oddaji SVET na Kanalu A. V pogovoru je med drugim povedal, kateri znani in slavni mu gredo na živce, razkril pa je tudi zanimivost glede njegovega ustvarjanja glasbe.

»Jaz sem znan po tem, da mi gredo na živce znani, slavni ljudje, ki jamrajo, kako nimajo privatnosti in jamrajo in jamrajo. Če pa jih noben ne bi ustavil, pa noben pogledal, bi se pa sekirali. 'Joj, a sem sploh še popularen, ali bodo še koncerti polni.' Tako da jaz sem kar zelo počaščen in vesel in mi je lepo, ko ljudje ustavijo,« je glasbenik povedal v pogovoru.

Nastajanje glasbe

Njegova glasba nastaja tudi na cesti. »Velikokrat padejo ideje, ko sem na cesti, na rdečem semaforju v centru Ljubljane ali pa kjer koli in čakam in pade en verz. Potem ga je treba negovati in pasti v ta ustvarjalni film,« je še povedal.

Plestenjak bo v prihodnjih mesecih nastopil na številnih koncih Slovenije. 31. maja ga bo mogoče videti v Kopru, 21. junija v Radečah, 11. julija v Laškem, 1. avgusta pa v Zagorju.