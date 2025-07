Plesno društvo Krokar: preteklost, prihodnost in sedanjost obstajajo sočasno (FOTO)

Staro mestno jedro Metlike je zaživelo v ritmu plesa, svetlobe in zvoka – po zaslugi koga drugega kot Plesnega društva Krokar, ki je ob svoji 25-letnici pripravilo nepozabno umetniško doživetje z naslovom Pretekla prihodnost naše sedanjosti.

Skoraj dve uri dolg plesni spektakel – pripovedovalca Julijana Turnšek Heij in Janez Lah sta obiskovalce z recitacijami o času pozdravila na vsakem prizorišču – je v izvirni koreografski in uprizoritveni formi združil preteklost, sedanjost in vizije prihodnosti.

Večer se je začel poetično. Plesalke v belih oblačilih z rdečimi poudarki so ob spremljavi nostalgičnih melodij Tamburaškega orkestra Carmen Cord skozi gib priklicale belokranjsko preteklost: ljudske spomine, zgodbe krajev in ljudi. Za dramatičen preobrat je poskrbela vrv, napeta izza grajskega obzidja. Na njej je Danijela Zajc izvedla akrobatski izsek iz avtorske predstave Gravitacija perspektive. V njej se ukvarja z vprašanjem, kolikšen vpliv na naš pogled na svet ima posameznica, kako nanj vpliva družba in kako genetika?

Danijela Zajc je izvedla akrobatski izsek iz avtorske predstave Gravitacija perspektive.

Raziskovanje prihodnosti

Pogledi občinstva so se nato preselili na oder, kjer so plesalke v dolgih oblekah toplih jesenskih tonov uprizorile prizore žetve, trgatve in prazničnih trenutkov iz belokranjske dediščine. Vizualno podobo scene je v živo dopolnjevala Tamara Pintarič, ki je ob gibanju plesalk na platno slikala vinograde. Otroci so s sestavljanko stare fotografije in simboliko urnih kazalk vzpostavili most med preteklostjo in prihodnostjo ter pripravili oder za razmislek o času, ki prihaja.

Odvijalo se je za zidovi metliškega gradu.

Raziskovanje prihodnosti je s plesom utelešala solistka Sanja Zvonkovič – njeno gibanje se je iz nežnih baletnih linij preoblikovalo v ostre, mehanske poteze, ki so simbolizirale prihod tehnološke dobe. Duet Azre Perko in Vite Milič je uprizoril nasprotje med svobodo in ujetostjo v digitalnem svetu. Vrhunec sodobne energije pa je prinesla izjemna breakdance točka Tilna Grašiča, ki je požela bučen aplavz in navdušene vzklike.

Izjema ni niti Bela krajina

V nadaljevanju se je telo zlilo z zvokom – sodobni ples Brine Dokl in ritmi bobnov, ki jih je virtuozno igral Leon Pečarič, so ustvarili skoraj hipnotično atmosfero, ki jo je nežno pretrgal angelski glas Kaje Rušnov. »Čas bo zacelil svet ...« je zapela in občinstvo povabila na grajsko dvorišče, kjer se je zaključni del predstave dotaknil harmonije med človekom, naravo in tehnologijo.

Virtuozi so navdušili.

Plesalke Krokarja so skozi gib pripovedovale o nadzoru nad časom, igrivosti in nedolžnosti, medtem ko sta Rada Kovačevič in Branko Potočan v zraku, na svili, izrisala ganljivo zgodbo o povezanosti, zaupanju in notranji moči. Spektakel, ki ga bodo obiskovalci še dolgo nosili v spominu, je dokaz, da umetnost pleše skozi vse čase – in povezuje vse generacije.

Izjema ni niti Bela krajina po zaslugi Krokaric. In čisto ob koncu je 24 plesalk, bivših in aktivnih, svetlobo na oknih rojstne hiše Osipa Šesta povezalo vse dimenzije časa. Sklenjeni krogi vseh nastopajočih so uprizorili celovitost časa in sporočili, da preteklost, prihodnost in sedanjost niso ločene, temveč obstajajo sočasno.