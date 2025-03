Plesna poslastica Clugovih uspešnic

Mariborski teater je s premiero prvega med mariborskimi baletniki in enega najboljših v Evropi zajelo veliko pričakovanje. V Dvorani Ondine Otta Klasinc so uprizorili baletni večer koreografskih uspešnic umetniškega direktorja Edwarda Cluga. Večer z naslovom Cluster so sestavljale koreografske miniature, ustvarjene za Nizozemsko plesno gledališče (NDT).

Baletni večer Clugovih koreografskih uspešnic v SNG Maribor z vidika tehnične in estetske dovršenosti opisujejo kot virtuoznega in antološkega, saj so se na odru razgrnile najprodornejše umetniške vizije človeškega telesa in gibanja. Povsem drugačna, nemara bolj intimna razsežnost Clugovih koreografij se razkriva v obravnavi specifičnih bivanjskih tem in v atmosferi, ki jo ustvarjajo glasbeni avtorji, med njimi Milko Lazar, Thom Yorke in skupina Radiohead. Na glasbeno podlago, ki lahko evocira posebne energije in psihološka stanja, se v zaporedju koreografij razprostira Clugov izvirni svet, ki se je v takšni konstelaciji plesnih stvaritev prvič predstavil slovenskemu in mednarodnemu občinstvu.

Ustvarjalno ekipo ob prvem človeku mariborskega baleta sestavljajo še njegovi asistenti Alexander Anderson, Aya Misaki, Samuel van der Meer, oblikovalec svetlobe Tom Visser, scenografijo podpisujeta Marko Japelj in Edward Clug, kostumografijo pa skupaj s Clugom še Leo Kulaš. Clug, koreograf romunskih korenin, je takoj po diplomi na Nacionalni baletni šoli v Cluju leta 1991 prvič sodeloval s SNG Maribor ter svojo zdaj že več več kot tri desetletja dolgo kariero posvetil državi, ki ga je sprejela.

Vodenje mariborskega Baleta je prevzel leta 2003, sodelovati je začel tudi z drugimi baletnimi ansambli po vsem svetu, mariborsko hišo pa postavil na svetovni plesni zemljevid.