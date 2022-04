Plakat Beatlov podrl rekord, iztržili so neverjetnih 255.000 evrov

Plakat je naznanjal koncert Beatlov na newyorškem stadionu Shea avgusta 1966, desetletja pa je bil doma pri nekom, ki se sploh ni zavedal, kakšen zaklad ima v lasti.

Plakat ima zgodovinsko pomembno vlogo; britanska četverica, sestavljali so jo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr, je čez lužo prvič nastopila leta 1965, ko je bila na vrhuncu slave, a na ameriških tleh ni doživela takšnega vzhičenja, kot je bilo pričakovano. Leto dni pozneje, 23. avgusta 1966, koncerta še razprodali niso, na voljo naj bi ostalo prek 10.000 vstopnic, so takrat pisali časopisi.

Teden dni pozneje so se od ZDA za vedno poslovili v San Franciscu, izkazalo pa se je, da je bila to tudi njihova zadnja turneja. Tri leta pozneje so nastopili še na zadnjem koncertu, in sicer v Londonu.

Najslovitejši Liverpoolčani so se v tistem času sicer že preusmerili v bolj eksperimentalen slog, ki ni bil primeren za velike stadione, poleg tega pa skupina ni bila več navdušena nad ponorelimi množicami oboževalk. Poročali so o izčrpanosti in želji po bolj umirjenem ustvarjanju, velik udarec pa je bila tudi smrt njihovega menedžerja Briana Epsteina.

Plakat, ki je star 56 let in odlično ohranjen, je tako pomemben pričevalec zgodovine, pojasnjujejo pri dražbeni hiši Heritage Auctions, navdušeni nad izkupičkom kar 255.000 evrov, kar je rekordni znesek za takšen kos.