Pitt se vrača v nadaljevanju Tarantinovega filma

David Fincher bo režiral nadaljevanje filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina, ki se tudi tokrat podpisuje pod scenarij nadaljevanja svojega z oskarjema nagrajenega epa. Po poročanju ameriškega Varietyja projekt, ki je še brez uradnega naslova, nastaja pri Netflixu. V filmu naj bi znova zaigral Brad Pitt.

David Fincher bo prevzel režisersko taktirko. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je leta 2019 nastajal pod okriljem Sony Pictures, a je Tarantino izpogajal pogodbo, ki mu po več letih omogoča vrnitev lastništva temeljnih avtorskih pravic filma. Glede na to, da zdaj nadaljevanje nastaja v okviru Fincherjeve pogodbe z Netflixom, po pisanju Varietyja to že lahko nakazuje, da je pravice za nadaljevanje Tarantino zadržal zase. Po filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je tudi napisal roman, ki je prav tako postal uspešnica.

Film Bilo je nekoč … v Hollywoodu nas je popeljal nazaj v konec 60. let prejšnjega stoletja, v zlato dobo Hollywooda. Tarantino prinaša namišljeno zgodbo o nekdanji zvezdi kavbojske televizijske serije Ricku Daltonu (Leonardo DiCaprio) in njegovem dolgoletnem dvojniku ter prijatelju Cliffu Boothu (Brad Pitt), ki iščeta svoje mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji davnega leta 1969, v času vodje zloglasnega kulta Charlesa Mansona. Rick ima slavno sosedo, Sharon Tate (igra jo Margot Robbie), ženo vzpenjajočega se režiserja Romana Polanskega, ki je v resničnem življenju postala žrtev pokola članov Mansonove skupine. Le da se v Tarantinovem filmu dogodki odvijejo nekoliko drugače ...

Pitt in Fincher sta sodelovala tudi v s tremi oskarji nagrajenem Nenavadnem primeru Benjamina Buttona. FOTO: Press Release

O novem projektu ni še nobenih vsebinskih podrobnosti, pa tudi naslova še nima – The Hollywood Reporter poroča le, da bo šlo za »izpeljavo«, in ne za nadaljevanje v klasičnem pomenu besede.

Novi projekt nastaja po tem, ko je Tarantino opustil načrte za svoj deseti in domnevno zadnji celovečerni film z naslovom The Movie Critic (Filmski kritik). Zanj je že bil napisan scenarij in Brad Pitt izbran za glavno vlogo. Zgodba naj bi se odvijala v 70. letih minulega stoletja in sledila kritiku, ki piše za pornografsko revijo. Krožile so govorice, da naj bi Pitt igral različico svojega lika iz filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, kaskaderja in potencialnega morilca Cliffa Bootha.

Film je bil »poklon zlatim letom Hollywooda«. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Film je bil nominiran za 10 oskarjev, vključno za najboljši film, režijo in izvirni scenarij, DiCaprio je bil nominiran za najboljšega igralca. Pitt bo znova zaigral lik, ki mu je prinesel oskarja za stransko vlogo. Hkrati projekt pomeni novo sodelovanje Pitta s Fincherjem, skupaj sta posnela kar več uspešnih filmov, kot so triler Sedem, kultna drama Klub golih pesti in s tremi oskarji nagrajen Nenavadni primer Benjamina Buttona. Po navedbah Varietya pa se zdi manj verjetno, da bosta znova nastopila DiCaprio in Margot Robbie.

Netflix se na novico še ni odzval.