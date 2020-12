Pisarna je najbolj smešna serija

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sodelovalo je 120 ljudi. FOTO: Getty Images

Najbolj so se krohotali ob tretji sezoni

Veliki pokovci so za nekatere občasno nadležni.

Porazna Dva moža in pol

201

epizodo Pisarne so posneli.

Slovenci dobro poznajo humoristično serijo Pisarna (The Office), ameriško komično dramo, uspešnico NBC, ki je prišla na male zaslone leta 2005 in je vztrajala devet sezon (zasnovana je po istoimenski britanski seriji, ki pa ima le 12 delov). Gre za mokumentarec, torej serijo, ki v dokumentarnem stilu prikazuje vsakdanje življenje uslužbencev podružnice izmišljenega papirniškega podjetja Dunder Mifflin v Scrantonu v Pensilvaniji. Kljub izjemnemu uspehu začetki niso bili tako obetavni, sta ob 15-letnici povedala zvezdiin»Ko sem dobil vlogo, sem bil 23-letni natakar. Po koncu snemanja pilota sem šel takoj spet v strežbo, prepričan sem bil, da iz tega ne bo nič. Mislim, da smo vsi menili, da bo Pisarna ostala pri pilotu,« se je spominjal Krasinski. A odvilo se je povsem drugače. Skupaj s Carellom menda še zdaj skoraj ne moreta verjeti, da so posneli kar 201 epizodo, serija pa je odnesla kup nagrad. In ne le to, po t. i. znanstvenih metodah so jo zdaj razglasili za najbolj smešno humoristično serijo.Dvomimo, da bo obveljalo za eno največjih znanstvenih dognanj našega časa, a znanosti vseeno ne gre kar tako oporekati. Pa čeprav gre dognanje spletne strani onbuy.com. Tamkajšnji zaposleni so pred televizijske zaslone posadili 120 ljudi, ki so jim predvajali 10 najbolj popularnih humorističnih serij na svetu. Po binge-watchingu (zaporednem gledanju več delov serije, kar je s prihodom Netflixa in drugih spletnih ponudnikov tovrstnih vsebin postalo nekaj normalnega) so dobili odgovor. Med gledanjem so namreč posneli skupno časovno dolžino smeha gledalcev. Tako so lahko izračunali, koliko smeha na uro proizvede posamezna serija.Zmagovalka je bila Pisarna, ki je v povprečju iz gledalca izvabila minuto in 45 sekund smeha na uro. Najbolj smešna je bila očitno tretja sezona, najmanj pa osma. Nekateri poznavalci so ob tem prikimavali in ugotovili, da znanost le pritrjuje splošno sprejetim dejstvom, saj v tej sezoni ne nastopa več priljubljeni Steve Carell.Razmeroma tesno ji je sledila humoristična nanizanka Brooklyn 9-9, pri kateri so izmerili minuto in 38 sekund smeha na uro. Drugi zasledovalci so zaostali že precej več, tako je denimo Šola za prvake na tretjem mestu zaostajala že za več kot pol minute smeha na uro, izmerili so ji ga namreč minuto in 13 sekund. Na četrtem mestu je Parki in rekreacija s 56 sekundami smeha na uro, še sekundo slabše, torej s 55 sekundami, pa se je odrezala serija V Philadelphii je zmeraj sončno. Še s tremi sekundami zaostanka, torej z 52 sekundami, sledi Odbita rodbina.Ena najbolj uspešnih serij Prijatelji je šele na sedmem mestu. Prijatelji že pošteno zaostajajo, sa jim je uspelo proizvesti le 32 sekund smeha na uro. Kako sem spoznal vajino mamo se je odrezala še nekoliko slabše, s 24 sekundami. Naravnost porazni pa sta bili zadnji dve. Dva moža in pol je poskrbela za le 10 sekund smeha na uro. Kot zadnja se je na seznam uvrstila serija Veliki pokovci, ob kateri so se v povprečju gledalci smejali le šest sekund. Ne le to, nekateri sodelujoči so menda nanizanko označili kot »občasno nadležno«