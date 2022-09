Ping Pong Band za slovo od poletnih dni (VIDEO)

Za šolarje je konec avgusta ne najbolj vesel del leta, člani trboveljske skupine Ping Pong Band pa skrbi v zvezi s šolo nimajo. Od poletja, ki počasi jemlje slovo, se tudi sami poslavljajo z novo skladbo. Pesem Dan na dan je vesela, poskočna in navihana ljubezenska skladba, ki je zanje prav posebna. Kako tudi ne, saj je prva doslej, s katero se bodo predstavili tudi na radijskih postajah.

Žanr skladbe pa ni prav nič presenetljiv, pravzaprav je pesem takšna, kakršni so člani skupine. Njihov moto je namreč »Mi smo tu, d bo vm lpu«, kot povedo v neokrnjeni zasavščini. S skladbo dokazujejo, da so ravno zaradi dolge skupne poti razigran in uigran bend, ki mu ne primanjkuje energije in jo redno delijo z občinstvom.

Za novo skladbo so z režiserjem Rokom Breznikom posneli tudi hudomušen videospot, v katerem je vlogo zmedenega, zaljubljenega in od ljubezni zmešanega moškega odigral Aljaž Lesjak, igralec, ki smo ga lahko spremljali tudi v serijah, kot so Najini mostovi, Gospod profesor, Ja, Chef in druge. In še zanimivost: nemalo poslušalcev enega od članov vztrajno zamenjuje s partnerjem znane slovenske pevke. Ime mu je namreč Miha Hercog, tako kot možu pevke Saše Lendero.