Pevska zvezda obljublja spektakel v Ljubljani

Ena največjih zvezdnic na področju nekdanje skupne države je obiskala Ljubljano in napovedala koncert, ki ga bo 8. marca priredila v Areni Stožice. »Zelo sem srečna, da sem tukaj. Razlog za to je resnično poseben. Pripravljamo zares spektakularen koncert z najboljšo in najsodobnejšo produkcijo. Veseli me, da bodo Slovenke in Slovenci imeli priložnost uživati v večeru, ki ga posvečamo čudovitim damam,« je Lepa Brena povedala na tiskovni konferenci.

Čeprav jo je decembra lani med tretjim zaporednim koncertom v Areni Zagreb doletela nesreča, ko je nanjo padel snemalec in ji zlomil gleženj, se je pevka trdno postavila na noge. Pravi, da že nestrpno odšteva dneve do ljubljanskega spektakla.

»Tistega večera, ko se je zgodila nesreča, nisem želela prekiniti koncerta in razočarati publike. V tistem trenutku bolečina ni bila opcija, saj sta mi energija in ljubezen polne Arene dali ogromno moč in adrenalin. Vendar pa čustveno še vedno nisem prebolela tega zloma. Po operaciji sem začela fizioterapije, motivacijo pa črpam od svojih zvestih poslušalcev,« je še priznala glasbena ikona.